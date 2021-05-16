人民网华盛顿5月15日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年5月15日下午6点，全美共报告新冠肺炎确32918558例，死亡585664例。过去24小时,美国新增确诊31382例,新增死亡502例。

美国疾控中心14日发布的数据显示，美国已有1.55亿人已接种了至少一剂新冠疫苗，其中包括240万的18岁以下人群。然而，美国囤积大量新冠疫苗引起很大争议，公共卫生专家批评美国这一做法。彭博新闻社报道说，美国疾控中心的数据显示，美国积压了超过2700万剂莫德纳新冠疫苗、3500万剂辉瑞新冠疫苗。公共卫生专家呼吁，美国应该将仓库里堆积的新冠疫苗运送到印度等疫情肆虐的地方。

加州大学旧金山分校医学教授莫妮卡·甘地表示，“这里（美国）的新冠疫苗供过于求，这里（美国）有过剩的新冠疫苗”。她呼吁美国将这些疫苗运往印度。彭博新闻社评论说，与美国相比，中国出口的新冠疫苗比任何国家都要多；“美国站在公共卫生、道德与外交的十字路口。”

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