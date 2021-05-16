人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国新冠肺炎确诊3291万 公共卫生专家批评美国囤积疫苗

2021年05月16日10:10 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿5月15日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年5月15日下午6点，全美共报告新冠肺炎确32918558例，死亡585664例。过去24小时,美国新增确诊31382例,新增死亡502例。

美国疾控中心14日发布的数据显示，美国已有1.55亿人已接种了至少一剂新冠疫苗，其中包括240万的18岁以下人群。然而，美国囤积大量新冠疫苗引起很大争议，公共卫生专家批评美国这一做法。彭博新闻社报道说，美国疾控中心的数据显示，美国积压了超过2700万剂莫德纳新冠疫苗、3500万剂辉瑞新冠疫苗。公共卫生专家呼吁，美国应该将仓库里堆积的新冠疫苗运送到印度等疫情肆虐的地方。

加州大学旧金山分校医学教授莫妮卡·甘地表示，“这里（美国）的新冠疫苗供过于求，这里（美国）有过剩的新冠疫苗”。她呼吁美国将这些疫苗运往印度。彭博新闻社评论说，与美国相比，中国出口的新冠疫苗比任何国家都要多；“美国站在公共卫生、道德与外交的十字路口。”

(责编：艾雯、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部