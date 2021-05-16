人民网莫斯科5月15日电 （记者张光政）5月15日，俄罗斯国家航天集团公司在其官方网站发表多条贺词，就中国天问一号探测器成功登陆火星表示祝贺。贺词中说：“俄罗斯国家航天集团公司欢迎各主要航天大国恢复对太阳系行星的探索。中国的航天器在火星表面成功着陆，这是中国太空探索计划取得的巨大成功。”俄罗斯国家航天集团公司总经理德米特里·罗戈津表示，“我们重申愿意加强国际合作，以共同促进对宇宙的研究”。

俄罗斯国家航天集团公司负责远景规划和科研事务的执行经理亚历山大·勃洛申科说，俄罗斯国家航天集团公司祝贺中国的天问一号探测器在火星表面成功着陆。他表示，希望天问一号此次探测任务成为中国火星探索计划的成功开端，并为俄中两国科学家带来更多合作机会。

勃洛申科表示，相信国际社会在太阳系行星探索和深空探测方面共同努力，通过密切的合作以及科学信息的交流产生显著的协同效应。他说：“我们每个人都在为自己的梦想而努力——触摸星星。我们再次衷心地祝贺中国的同行们，并期待他们接收、处理和发布新的科学数据。”

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