美国俄亥俄州哥伦布市一名黑人男子去年被一名白人警察开枪打死。哥伦布市政府与黑人男子家属14日达成和解，赔偿对方1000万美元。

死者为47岁的安德鲁·希尔。2020年12月22日凌晨，哥伦布市警方接到一桩非紧急报案，称一名男子反复将车点火、熄火。

白人警察亚当·科伊和同事赶到现场执法，他身上戴的执法记录仪画面显示，希尔从一辆汽车后现身，左手拿手机，屏幕朝向科伊，右手看不见。希尔走了几步，被科伊开枪击中。

希尔倒地后，科伊命令他把右手放在可以看见的地方，但希尔没有反应，只断断续续呻吟。科伊上前查看，翻动希尔的身体，但没有施救。

同在现场的女警埃米·德特威勒告诉调查人员，科伊冲她喊道：“他的另一只手上有枪”，但她没发现希尔持枪及有“任何威胁”。

调查显示，希尔当时在亲友家做客。现场没有发现武器。

事发后，科伊被开除，面临谋杀罪名指控。

希尔家属与科伊所服务的市政府14日达成庭外和解。按照检察官扎克·克莱因的说法，这是哥伦布市政府有史以来金额最大的一笔和解金。

克莱因说：“不管再多钱都无法把活的希尔还给他的家人，但我们认为这是迈向正确方向重要且必要的一步。”

在另一起备受关注的案件中，“跪颈”执法致死黑人男子乔治·弗洛伊德的前白人警察德雷克·肖万上月被判谋杀罪名成立。当地市政府与弗洛伊德家人在案件判决前达成和解，向弗洛伊德家人赔偿2700万美元。（王宏彬）【新华社微特稿】

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