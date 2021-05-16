新华社北京5月15日电 综合新华社驻外记者报道：当地时间14日晚至15日晨，巴勒斯坦加沙地带武装与以色列之间的严重冲突依然持续，以军对加沙地带多个目标发动空袭，以境内则遭到来自加沙地带的火箭弹袭击。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）称，以军战机15日凌晨轰炸沙提难民营一幢住宅，造成至少10名平民死亡。

哈马斯内政部门15日说，以色列战机当天凌晨轰炸并摧毁了沙提难民营的一幢住宅，造成至少10名巴勒斯坦平民死亡，其中包括8名儿童。沙提难民营是加沙地带规模最大、人数最多的难民营。

哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚15日发表声明说，当天凌晨以色列对加沙城西部的沙提难民营发动了“令人发指”的袭击，这是以色列在被围困的巴勒斯坦领土不同地区继续进行的“大屠杀”。以色列必须对持续袭击加沙平民负全责。

加沙地带北部一居民说，以军15日凌晨对北部地区教育机构、民房和一座清真寺发动了近30次空袭。

哈马斯下属武装派别卡桑旅发言人阿布·乌拜达当天说，卡桑旅向以色列南部城市阿什杜德发射了数十枚火箭弹。此外，卡桑旅还向以色列中部城市莫迪因、拉马特甘发射了火箭弹。

以色列国防军15日发表声明说，当地时间14日19时至15日7时，以境内遭到来自加沙地带的约200枚火箭弹袭击，其中逾100枚被“铁穹”防御系统拦截。声明说，14日晚到15日晨，以军空袭了哈马斯在加沙地带的多个军事目标，包括火箭弹发射场、军事情报站点等。

加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉当天说，连日来以军的空袭和炮击共造成巴方139人死亡、1000人受伤，死者中有39名儿童和22名妇女。

联合国人道主义事务协调厅驻加沙办事处15日说，连日来以军的空袭和炮击致使约1万名当地居民流离失所。目前这些居民被迫在学校、清真寺和其他地方避难，他们获得的水、食物、卫生和医疗服务非常有限。医院、供水和卫生服务都依赖于电力，而发电用的燃油将在16日耗尽。

以色列总理内塔尼亚胡14日晚表示，以色列将“非常严厉地”打击哈马斯等加沙地带武装组织，尽一切努力恢复以色列城市及民众的安全。

另据黎巴嫩媒体报道，大批黎巴嫩人和巴勒斯坦难民14日在黎南部边境基拉村举行声援巴勒斯坦人民的游行示威，其中有几十名年轻人突破黎以边界围栏。以军向抗议者开枪，造成一名抗议者死亡，3人受伤。

黎巴嫩总统府14日发表声明，强烈谴责以军袭击黎抗议者行为。（参与记者：熊思浩、尚昊、刘宗亚）

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