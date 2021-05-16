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拜登与巴以领导人分别通电话讨论巴以冲突

2021年05月16日09:31 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿5月15日电（记者刘品然）美国总统拜登15日分别与以色列和巴勒斯坦领导人通电话，讨论巴以双方仍在持续的冲突。

　　美国白宫当天就拜登与以色列总理内塔尼亚胡通话发表声明说，拜登在通话中对冲突造成平民伤亡、新闻记者的安全与保障表达关切，对约旦河西岸的暴力冲突表示担忧。

　　以色列总理府在当晚发表的一份声明中说，内塔尼亚胡在通话中感谢美国“对以色列自卫权的明确支持”，并表示以色列正尽一切努力“避免伤害不相关人员”。

　　拜登当天还与巴勒斯坦总统阿巴斯通电话，这是拜登今年1月就任美国总统以来双方首次通话。白宫随后发表声明说，双方对冲突造成平民伤亡表示关切，拜登向阿巴斯表达了美方对加强美巴伙伴关系的承诺，同时强调巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）必须停止向以色列发射火箭弹。

　　据巴勒斯坦通讯社报道，阿巴斯在通话中敦促美国政府进行干预，以停止以色列对巴勒斯坦人的进攻。阿巴斯表示，只有以色列结束对以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国的占领，才能实现地区安全与稳定。他准备与中东问题有关四方（联合国、欧盟、美国、俄罗斯）合作，以联合国安理会决议为基础实现和平。

　　拜登在与巴以领导人通话中均提及支持通过“两国方案”解决巴以问题，并表示支持巴勒斯坦人享有“应有的尊严、安全、自由和经济机会”。

　　连日来，巴勒斯坦加沙地带武装组织与以色列之间的严重冲突持续升级。以色列国防军和加沙地带卫生部门15日发布的数据显示，10日以来双方冲突已致以方10人死亡、114人受伤，巴方139人死亡、1000人受伤。（参与记者：尚昊、熊思浩）

(责编：燕勐、杨牧)

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