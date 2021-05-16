新华社北京5月15日电 综合新华社驻外记者报道：15日中国首次火星探测任务天问一号探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区成功着陆，在火星上首次留下中国印迹，迈出了中国星际探测征程的重要一步。对此，海外航天官员、专家、媒体分别表示祝贺、赞叹，认为这项火星探测任务的实施是一次“重大飞跃”、一个“伟大成就”。

俄罗斯国家航天集团公司总经理罗戈津15日通过社交媒体祝贺天问一号探测器成功登上火星，并表示“这是中国在航天科研领域取得的巨大成功”。俄著名航天新闻评论员利索夫认为，这是中国继完成登月计划后再次证明中国已取得太空强国地位。

在天问一号顺利完成火星着陆后，奥地利科学院空间研究所立即通过社交媒体予以热烈祝贺，并表示为该研究所参加了这项火星探测任务而自豪。据悉，这家研究所参与了天问一号所携磁力计的研制工作。

澳大利亚广播公司15日报道说，中国在单次火星考察任务中成功发射了轨道飞行器和天问一号探测器，如今携带祝融号火星车的天问一号在火星着陆，这是中国太空计划的一次“重大飞跃”。

法国国家航天研究中心太阳系探索项目负责人弗朗西斯·罗卡尔15日对媒体说，中国天问一号探测器成功着陆火星是一个“伟大成就”，中国在人类探索火星的“历史上发挥了重要作用”，中国的火星探测任务极具雄心。

据英国《自然》杂志网站15日援引意大利行星科学家罗伯托·奥罗塞的话报道，这项火星探测任务的实施对中国来说是“巨大的飞跃”，因为中国在一次任务中就完成了其他航天大国此前花费数十年才做完的事。

英国广播公司网站15日刊登的一篇报道说，中国天问一号探测器成功着陆火星是“一项了不起的成就”，因为这项任务极其艰巨。登陆火星一直都是令人畏惧的挑战，中国近期在多项太空任务中展示的技术实力让其有信心接受这项挑战。

德新社15日报道说，飞赴并登上火星非常困难，迄今少有火星车在该天体表面顺利运行过，中国正在推进其充满雄心的太空计划。

日本共同社15日报道称，中国已成功实现月球着陆探测，天问一号探测器成功着陆火星是中国在实现太空强国目标过程中取得的新成果。（参与记者：鲁金博、于涛、郝亚琳、陈晨、张家伟、张毅荣、华义）

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