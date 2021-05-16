必须指出，有“钱主政治”在，就没有真民主在。既然用“钱”取代了“民”，美式民主就谈不上是真民主。

究竟要钱主，还是要民主？美国社会很应该求解这个问题。不过，美国一些政客的心里，早就揣着一个见不得阳光的答案：民主是幌子，钱主是里子。

“要赢得选举，需要两样东西，一是金钱，第二个我就记不得了。”100多年前美国竞选专家马克·汉纳的话，不仅道出了当初的真相，而且至今依然不断被事实所证明。较近的一例，就是2020年美国大选，纷呈的乱象仿若政治悬疑剧，但其惹眼的“吸金”桥段并无丝毫悬念——总统和国会选举总支出高达140亿美元，是2016年大选总支出的2倍多，甚至高于数十个经济体2020年全年的国内生产总值。据美国媒体报道，排在前10位的捐款者捐款额超过6.4亿美元。从民主、共和两党总统提名人筹集资金情况看，小额捐赠占比都不及一半。种种数据表明，美式民主如同富人阶层的“独角戏”。

一系列颇具美国特色的政治怪象，揭示了“钱主政治”的运行逻辑。在“政治筹款市场”上，筹款能力成为判断美国政客前途的一项硬指标，有时是首要指标，人们甚至形象地把总统任职时间称为“华盛顿定价最高的单一商品”。据报道，一些美国国会议员用在筹款上的时间，竟与用在立法工作上的时间相差无几，每天可以长达5小时。在国会山任职超过20年的前联邦众议员詹姆斯·莫兰坦承：“金钱是美国政治的一大瘟疫，扭曲了政治过程，富豪拥有不成比例的政治影响力。”新加坡学者马凯硕的评论更加一针见血：“美国已不再是一个民主国家，而是一个财阀国家，有一个‘1%人所有、1%人所治、1%人所享的政府’。”

更具讽刺意味的是，“权钱交易”在美国完全可以披上合法外衣。美国最高法院2010年的一纸裁决，为公司和团体通过“超级政治行动委员会”不受限制地输出政治献金开了绿灯，随后又于2014年裁定对个人竞选捐款也不设上限。美国最高法院美其名曰：政治献金是一种受宪法保护的“言论自由”。现实中，常常出现一家企业同时向两党下注的情况，这不是要随心所欲地表达自相矛盾的“立场”，而是为了对冲“风险”，防止断了政治渠道。表面上看，美国各路“超级政治行动委员会”募集资金为候选人或政党造势时，需要依据有关法律规定不直接捐款给候选人团队，也不能与候选人及其竞选委员会有合作关系；但事实上，这套运行成熟的“外围”助选体系，一定能使政治受益者明白自己“该感谢谁”。这般显而易见的“合法腐败”在美国长期备受争议，而那些偶尔被修修补补的相关法律，则更像是掩人耳目的装饰。

在“钱主”的美国，普通民众的民主权利能够得到充分保证吗？早在美国建国之初，《独立宣言》主要起草者托马斯·杰斐逊就担心，贵族金融阶层如果在政府中拥有不成比例的影响力，将侵蚀美国民主。从今天的现实看，依然是无以解忧。《纽约时报》社论指出，几十年来，美国富人越来越有钱，而现有规则让政客们更容易利用这些财富，其结果是“政客们越来越受资助者的制约”。政治学家马丁·吉伦斯和本杰明·佩奇在《美国的民主？》一书中证明，即使是广受欢迎的政策，只要美国富人群体不喜欢，他们就能成功阻击。

美国一些政客竟然毫不羞愧地在世界各地兜售这套完美诠释“金钱至上”的玩法，甚至把它作为衡量他国政治制度优劣的尺子，岂不贻笑大方。

必须指出，有“钱主政治”在，就没有真民主在。既然用“钱”取代了“民”，美式民主就谈不上是真民主。

《 人民日报 》（ 2021年05月16日 03 版）

(责编：艾雯、杨牧)