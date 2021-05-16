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中国入世20年：为维护多边世界做出重大贡献

2021年05月16日07:08 | 来源：北京青年报
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　　王辉耀（全球化智库（CCG）主任）

　　今年是中国加入世界贸易组织（WTO）20周年。5月14日，全球化智库举办“世贸组织的改革前景与中国角色——中国入世20周年研讨会”，全球化智库主席、中国复关及入世首席谈判代表龙永图，WTO前副总干事、商务部前副部长易小准等嘉宾出席会议。与会者认为，中国应坚定维护和推动WTO多边贸易体制发展，增强其权威性和有效性。

　　WTO的前身是关贸总协定，签订于1947年并于1948年1月1日开始临时适用。自二战结束至今，世界保持了70多年的繁荣和稳定，全球贸易蓬勃发展功不可没。入世20年来，中国发展成为世界第二大经济体、第一大货物贸易国、第一大外资吸收国，经济总量增长了近11倍，中国经济与世界经济在相互促进中实现了互利共赢。与此同时，中国也是多边贸易体制最大的贡献者，中国加入WTO不仅改变了世界经贸格局，也增强了世界稳定性和安全性。

　　WTO统计数据显示，过去20年间，世界货物贸易总额差不多将近翻了一番，其中中国货物出口增长了7倍多，中国货物进口总额也增长近6倍。2000年，中国的进口总额已占到世界货物贸易进口总额的12%。在服务贸易方面，中国的服务贸易出口占世界服务贸易出口总额的比例从2005年的3%增加到了2020年的6%，服务贸易进口占世界服务贸易进口总额的比例，从2005年的3.3%增加到了2020年的8%。

　　中国与主要发达和发展中国家之间的贸易额也迅速增长。2001年，中国的进口只占美国出口总额的不足2%，2020年，美国对华出口的总额增加到了美国整个出口总额的9%，中国已经成为美国第三大出口市场。中国市场对其他一些新兴经济体更为重要，例如今天中国已经吸收了巴西将近32%的出口。此外，2008年以来，中国一直是最不发达国家的主要出口目的地，吸收了最不发达国家出口的25%。

　　在推动世界经济发展的同时，中国也对全球经济贸易自由化和全球治理作出了贡献。自从多哈回合谈判结束以来，WTO的多数成员在贸易自由化方面基本上是原地踏步、止步不前，这些年里，对WTO做出开放贡献的主要是中国等新加入国家。WTO数据显示，中国的进口关税已经降到了7.5%，贸易加权税率已经降到了4.4%，非常接近欧美的关税水平，远远低于中国加入时承诺的降到10%。在服务贸易开放方面，中国也在加入WTO的承诺基础上，在金融、保险、法律服务、分销等很多领域推出了重大开放举措，受到WTO成员的广泛欢迎。

　　WTO是一个以多边规则为基础的国际组织，中国在遵守规则和履行承诺方面并不落后于发达国家。2020年，突如其来的新冠疫情加剧了逆全球化浪潮和单边主义危机，WTO的秩序受到威胁，多边主义贸易体制的权威性和有效性受到质疑。作为多边主义体制的受益者和贡献者，中国有必要尽力维护多边主义体制，改革开放仍然是化解当前国际上面临的很多矛盾的一个不二选择。中国要应对外部环境的变化，必须要坚持全球化；坚持全球化就要坚持高水平的对外开放；高水平的对外开放就要从要素流动性的开放转向制度性的开放。

　　随着中国和新兴市场国家的兴起和发展中国家经济实力的增长，世界向多极化发展，现行的WTO秩序已经不适合世界经济发展新形势。但这并不是说要摒弃多边主义体制，而是要改革多边主义体制，以更好地发挥其对世界和平与稳定发展的功效。易小准认为，面对WTO各成员提出来的各种各样的议题和名目繁多的改革倡议，中国应该支持那些引导和推动贸易自由化、便利化的议题和倡议，避免多边贸易体制被削弱和分裂。

　　3月1日，WTO新任总干事伊韦阿拉在该职位空缺近半年后上任，并在不久前任命了四位副总干事，其中包括中国商务部副部长、前中国驻日内瓦、驻WTO的大使张向晨。在各界对WTO既抱有希望、又顾虑重重的情况下，伊韦阿拉此举有助于充分发挥秘书处的作用，大力推进WTO各项工作。

　　今年12月，WTO第12届部长会议将召开，外界期待此次会议将有助重建WTO在全球贸易秩序中的权威性和有效性。鉴于中国在全球贸易中所占的巨大份额，中国需要建设性地利用好中国在WTO里面的地位和分量，推动多边贸易体制继续沿着贸易自由化和便利化的轨道发展，而不是滑向贸易保护主义。一个开放、持续发展的多边贸易体制，有助于中国实现全面发展与和平崛起的目标。

(责编：牛镛、胡永秋)

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