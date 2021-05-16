据新华社北京5月15日电 5月15日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长库雷希通电话。

王毅表示，中巴全天候战略合作伙伴关系独一无二。建交70年来，双方在涉及彼此核心利益问题上始终相互坚定支持，中巴关系成为国与国之间友好合作的典范。

王毅强调，在大疫面前，中方将继续坚定地同巴方站在一起，直到巴方彻底战胜疫情。中方始终将巴方作为对外疫苗合作的优先方向，愿为巴方抗疫提供更多支持，为巴在华采购抗疫物资提供最大便利。

王毅说，美国从阿富汗仓促撤军已给阿国内和解进程造成严重冲击，也给地区稳定带来负面影响。在此形势下，中方期待联合国能发挥应有作用，上海合作组织有必要更加关注，阿富汗的邻国更应加强相互沟通，发出一致声音，采取协调行动。

库雷希祝贺中国天问一号探测器着陆火星。库雷希表示，巴方希同中方共同庆祝两国建交70周年，推动巴中全天候战略合作伙伴关系不断向前发展。感谢中方为巴抗疫提供的大力支持，巴方希同中方继续加强抗疫合作。巴方赞赏“中国+中亚五国”外长会晤就阿富汗问题发表联合声明，主张美国和北约军队应当有序、负责任地从阿撤离，支持阿邻国为推动阿和平进程发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2021年05月16日 03 版）

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