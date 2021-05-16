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王毅就当前巴以冲突阐明中方立场

2021年05月16日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京5月15日电  5月15日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长库雷希通电话时，就当前巴以冲突阐明中方立场。

　　王毅表示，近日巴以冲突不断升级，造成大量人员伤亡，令人痛心。中方有三点看法：

　　第一，局势恶化的根源是巴勒斯坦问题长期未能得到公正解决。特别是近年来中东和平进程偏离原有轨道，联合国安理会决议没有得到切实执行，尤其是巴勒斯坦独立建国权利受到持续侵害，巴勒斯坦人民的困境进一步加深，导致巴以对立激化，冲突反复上演。

　　第二，当务之急是停火止暴，联合国安理会有责任推动局势尽快降温。中方作为安理会轮值主席，已推动安理会两次就巴以冲突举行紧急磋商，并起草安理会主席新闻谈话，引导安理会采取行动。但令人遗憾的是，安理会至今未能达成一致，美国采取的立场站在了国际正义的对立面。

　　第三，解决巴勒斯坦问题根本出路在于落实“两国方案”。中方明天将在安理会主持召开有关巴以冲突的公开辩论会，期待各方能就此发出一致声音。

　　库雷希表示，巴方赞同中方关于当前巴以冲突的立场，支持“两国方案”，支持巴勒斯坦人民正义事业，主张推动巴以双方通过对话谈判解决问题。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月16日 03 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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