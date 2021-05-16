本报记者 俞懿春

4月下旬，面积达1500平方米的斯凯奇线下实体“超级大店”在北京昌平开业。这是美国运动休闲品牌斯凯奇看好中国市场的最新举措。

“即使去年受新冠肺炎疫情影响，斯凯奇依然在中国开了约150家超级大店，这体现了我们对中国市场的极大信心，以及中国优质营商环境持续带来利好。”斯凯奇中国区首席执行官陈伟利日前在接受本报记者采访时说。

进入中国市场12年后，斯凯奇瞄准中国消费结构升级的变化，于2019年推出超级大店计划。“中国非一线城市的中等收入群体不断扩大，消费需求也逐步攀升。”随着中国基础设施建设的稳步推进和下沉市场消费崛起，陈伟利预计，到今年年底，斯凯奇在华超级大店的数量将大幅增加。

“中国市场对于斯凯奇的重要性不言而喻。”陈伟利强调。斯凯奇最新发布的财报显示，中国市场已经持续多个季度实现销售额增长。今年一季度，斯凯奇全球市场销售额达14.3亿美元，同比增长15%。“这很大程度上得益于海外业务的增长，特别是，我们对中国的批发业务实现了三位数增长。”

去年7月，斯凯奇在广东东莞建设的亚太产品研发中心正式启用。今年3月，斯凯奇位于江苏太仓的物流中心一期开始试运行，正式投入使用后日发货产能将达16.7万件。“这是斯凯奇亚太区最大的物流中心，极大增强了我们仓储和配送能力，可以更好满足中国消费者对物流效率的要求。”陈伟利说。

中国迅猛发展的数字化浪潮，让斯凯奇感受到无限商机。电子价签、云货架、感应屏……“得益于中国浓厚的创新氛围，全新的数字化方案很快就会在实体店铺正式亮相。”陈伟利介绍。消费者将来可在线下体验鞋款，在线上自助下单。同时，云仓可以根据大数据分析和预测，提前备货到就近仓库，实现就近发货和快速配送。

“机会就摆在我们眼前！”陈伟利表示：“中国体育事业的蓬勃发展，以及对实现健康中国目标的不懈追求，让我们更加坚定了扎根中国市场的信心。”

《 人民日报 》（ 2021年05月16日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)