本报记者 孙广勇 张 杰 苑基荣

5月13日，广西开行首趟“中越老”农资产品跨境多式联运班列。班列搭载装满复合肥料的集装箱从南宁国际铁路港出发，经凭祥口岸出境，驶往越南，转公路运往老挝。

新华社记者 张爱林摄

日前，柬埔寨新鲜芒果出口中国首发仪式在柬埔寨首都金边以线上线下结合方式举行。据悉，第一批80吨新鲜芒果从金边港出发，经越南胡志明港，再通过海运运抵中国。

柬埔寨的新鲜芒果进入中国市场，成为中国与东盟贸易持续释放活力的最新注脚。中国海关总署最新数据显示，今年前4个月，中国与东盟贸易总值1.72万亿元，同比增长27.6%。中国与东盟继续互为第一大贸易伙伴。在疫情导致全球贸易萎缩之际，中国与东盟贸易逆势上扬，双边的贸易规模和质量都提升到更高水平，经贸合作不断走深走实。

中国消费升级，助推东盟出口增长

柬埔寨果农拉克的芒果种植园里，芒果压满枝头，工人们熟练地剪下芒果，轻轻放进铺好纸张的塑料箱，等待运往包装厂进行杀菌、消灭害虫等处理。

4月26日，中国海关总署正式公布了37家柬埔寨输华芒果注册果园和5个包装企业名单，拉克的芒果种植园名列其中。对拉克来说，这无疑是一个好消息，“5月是芒果的收获季节，我希望可以借助这样的机会把我们的优质芒果出口到中国市场”。

郎禾果业是此次获批的5家包装企业之一。该公司总经理陆松表示，中国市场对芒果有着巨大需求，柬埔寨芒果一年两熟，可以从10月一直供应到次年5月。“现在，我们不仅为本季芒果的供应而忙碌，同时也在为下个芒果季做准备，确保输华芒果的品质。”

长期从事水果和农产品出口的柬埔寨亚洲富农有限公司负责人洪立表示，柬埔寨新鲜芒果出口中国，将推动柬埔寨芒果种植从传统或家庭式经营转向商业化生产，促进柬埔寨芒果种植业、冷链物流行业和港口等相关产业发展。

随着中国国内市场消费升级，对东盟国家消费品特别是农产品进口需求旺盛。今年一季度，中国自东盟进口消费品524.2亿元，增长30.6%。

今年以来，中国还加大了从东盟进口肉牛的规模。今年2月，中国海关总署发布公告，允许符合相关要求的老挝肉牛进口到中国。4月28日，首批老挝肉牛从老挝南塔省口蹄疫免疫无疫区隔离场运抵云南省西双版纳傣族自治州勐满口岸隔离场，中老肉牛贸易正式实施。据悉，老挝每年将向中国出口肉牛50万头。

电商搭建平台，释放双边贸易潜力

来自印尼的海多可可椰子水，在中国网购平台京东商城上售卖，赢得了中国消费者的好评。

印尼的这家主营椰子水和椰果的企业，一度因疫情而陷入销售困境。后来，抱着试试看的想法，这家企业联系了京东印尼公司，希望通过网上平台提振销售。大批量的产品随之出口到中国。仅今年前4个月，海多可可出口中国订单量较去年全年出口中国的订单总量增长了140%。

海多可可与中国企业的合作，是印尼中小企业在困境中求生存、借助中国电商平台开展跨境贸易的一个缩影。京东印尼仓储物流总监洪晓惠告诉本报记者，中国电商平台为当地创造了就业机会，促进了当地中小企业同中国的贸易合作，也推动其自身经济数字化进程。中企不仅将国内的仓储物流优势带到了东南亚，协助中国中小企业落地东南亚，也为东南亚的中小企业提供了一条进入中国消费市场的通道。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏认为，得益于自贸区的升级，中国与东盟贸易正处在快速发展轨道上。东盟—中国开放式合作的正向外溢效应将助推双边经贸关系再上新台阶。东盟和中国的贸易之所以有潜力可挖，一方面是因为受到了彼此生产生活需求的驱动，另一方面则与双方相互投资的增长、产业分工合作升级密切相关。

加强抗疫合作，促进区域经济复苏

面对疫情冲击，中国和东盟加强合作，推动双边贸易持续增长，共同维护了产业链供应链稳定，为区域经济复苏提供了支撑。共抗疫情期间，双方发表了《中国—东盟经贸部长关于抗击新冠肺炎疫情加强自贸合作的联合声明》。中国与新加坡、老挝、缅甸、印度尼西亚等国建立了人员“快捷通道”和货物“绿色通道”，对保障双边贸易发展发挥了重要作用。

柬埔寨智库亚洲愿景研究所主席强万纳里表示，在疫情给经济带来冲击的背景下，柬埔寨新鲜芒果出口中国意义重大，这是中国协助柬埔寨疫后复苏的重要措施之一。

柬埔寨农林渔业大臣翁沙空表示，柬埔寨芒果成功输华是柬中农业合作又一里程碑，不仅有助于柬埔寨经济在疫情之下继续发展，还将帮助柬农村地区减少贫困。柬方将与中方继续紧密合作，推动龙眼、火龙果、胡椒、燕窝、椰子等更多柬埔寨农产品出口中国。

“东盟—中国在抗疫合作、经贸合作中砥砺前行，继续互为第一大贸易伙伴，充分体现了双方合作的韧性。”菲律宾丝绸之路国际商会创会主席蔡聪妙说，疫情带来前所未有的冲击，单靠一国之力很难战胜疫情，唯有互相合作，共同应对才能渡过难关，推动经济复苏。

“面对疫情冲击，东盟和中国的制造业联系依然紧密，双方贸易逐渐向附加值更高的产业链扩展，涉及5G、智慧城市等数字经济合作等。东盟—中国贸易发展正获得源源不断的动力，双边经贸合作前景十分广阔。”汤之敏说。

《 人民日报 》（ 2021年05月16日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)