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以军空袭加沙地带多家媒体所在大楼

2021年05月16日04:47 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷5月15日电（记者尚昊）以色列国防军15日发表声明说，当天下午，以军战机空袭了加沙地带的一栋多层建筑。据巴以多家媒体报道，这栋大楼内有美联社、半岛电视台等多家新闻媒体的分支机构。

　　以色列国防军在声明中说，该大楼内有巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）情报部门的“军事资产”和一些媒体办公室。以军发言人乔纳森·孔里库斯表示，媒体不是以军空袭的目标，这栋大楼是“合法的军事目标”。

　　据报道，这栋大楼是一座12层高的建筑，当天遭3枚导弹袭击。空袭前一小时，以军曾向楼内平民发出警告，敦促其撤离。截至目前，尚无人员伤亡的报告。

　　美联社社长兼首席执行官加里·普鲁伊特在一份声明中说，以军将美联社等媒体在加沙的办公地点作为目标并加以摧毁，他对此感到震惊。以军一直清楚该目标是美联社等媒体的办公地点。美国白宫新闻秘书普萨基当天在社交媒体上说，美方已直接向以方表示，确保媒体安全是其重要责任。

　　半岛电视台也发表声明，对以军空袭表示“最强烈的谴责”，并表示以色列政府应为其“蓄意”针对媒体的行为承担责任。

　　15日，加沙地带武装与以色列之间的严重冲突仍在持续，以军对加沙地带多个目标发动空袭，以境内则遭到来自加沙地带的火箭弹袭击。哈马斯说，以军战机15日凌晨轰炸加沙城沙提难民营一栋住宅，造成至少10名平民死亡。以方表示，哈马斯15日下午向以色列中部特拉维夫地区密集发射火箭弹，致1名平民死亡。

　　以色列国防军和加沙地带卫生部门15日发布的数据显示，10日以来以色列与加沙地带武装爆发的严重冲突已致以方10人死亡、114人受伤，巴方139人死亡、1000人受伤。（参与记者：刘品然）

(责编：胡永秋、牛镛)

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