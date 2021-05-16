新华社北京5月15日电 2021年5月15日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长库雷希通电话。

王毅表示，中巴全天候战略合作伙伴关系独一无二。建交70年来，双方在涉及彼此核心利益问题上始终相互坚定支持，中巴关系成为国与国之间友好合作的典范。希两国以建交70周年为契机，推动双边关系开辟更加光明的前景。

王毅强调，在大疫面前，中方将继续坚定地同巴方站在一起，直到巴方彻底战胜疫情。中方始终将巴方作为对外疫苗合作的优先方向，愿为巴方抗疫提供更多支持，为巴在华采购抗疫物资提供最大便利。中方愿同巴方一道，加紧落实中阿巴尼斯孟六国外长合作应对新冠肺炎疫情视频会议成果，为地区经济复苏发挥更大作用。

王毅说，美国从阿富汗仓促撤军已给阿国内和解进程造成严重冲击，也给地区稳定带来负面影响。在此形势下，中方期待联合国能发挥应有作用，上海合作组织有必要更加关注，阿富汗的邻国更应加强相互沟通，发出一致声音，采取协调行动。巴方在阿问题上有重要传统影响，中方认同和赞赏巴方为实现阿和平作出的努力，主张阿各方在“阿人主导、阿人所有”框架下达成彼此都能接受的政治安排，共同寻求符合阿国情的发展道路。当前形势下，中巴应继续加强战略协调，对阿和平进程施加更加积极影响，共同维护地区和平稳定。

库雷希祝贺中国天问一号探测器着陆火星。库雷希表示，巴中建交以来，两国关系取得丰硕成果。巴方希同中方共同庆祝两国建交70周年，推动巴中全天候战略合作伙伴关系不断向前发展。感谢中方为巴抗疫提供的大力支持，巴方希同中方继续加强抗疫合作。巴方赞赏“中国+中亚五国”外长会晤就阿富汗问题发表联合声明，主张美国和北约军队应当有序、负责任地从阿撤离，支持阿邻国为推动阿和平进程发挥更大作用。巴方愿同中方在巴中阿等机制框架下加强沟通协调，共同推动阿和平和解进程。

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