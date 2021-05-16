新华社北京5月15日电 2021年5月15日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长库雷希通电话时，就当前巴以冲突阐明中方立场。

王毅表示，近日巴以冲突不断升级，造成大量人员伤亡，令人痛心。中方有三点看法：

第一，局势恶化的根源是巴勒斯坦问题长期未能得到公正解决。特别是近年来中东和平进程偏离原有轨道，联合国安理会决议没有得到切实执行，尤其是巴勒斯坦独立建国权利受到持续侵害，巴勒斯坦人民的困境进一步加深，导致巴以对立激化，冲突反复上演。事实证明，巴勒斯坦问题一天得不到公正解决，巴以双方和中东地区就无法实现真正的和平。

第二，当务之急是停火止暴，联合国安理会有责任推动局势尽快降温。中方作为安理会轮值主席，已推动安理会两次就巴以冲突举行紧急磋商，并起草安理会主席新闻谈话，引导安理会采取行动。但令人遗憾的是，安理会至今未能达成一致，美国采取的立场站在了国际正义的对立面。我们呼吁所有安理会成员国都要承担起应尽责任，切实为维护地区和平与安全作出努力。

第三，解决巴勒斯坦问题根本出路在于落实“两国方案”。中方明天将在安理会主持召开有关巴以冲突的公开辩论会，期待各方能就此发出一致声音。中方认为，安理会应对“两国方案”进行再确认，敦促巴以双方尽快在“两国方案”基础上重启和谈。中方将继续坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，坚定支持通过政治对话公正解决当前的问题，坚定支持联合国以及阿拉伯国家联盟、伊斯兰合作组织为此发挥建设性作用。

库雷希表示，巴方赞同中方关于当前巴以冲突的立场，支持“两国方案”，支持巴勒斯坦人民正义事业，主张推动巴以双方通过对话谈判解决问题。巴方高度赞赏中方在安理会内主持公道，愿同中方加强沟通协调，找到推动停火止暴、促进局势降温的办法。

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