新华社北京5月15日电 墨西哥研究团队日前宣布，确认一具恐龙化石源自距今约7200万年的鸭嘴龙科副栉龙属的新品种恐龙。研究人员推断该恐龙能用头冠发出低频声音来吓唬天敌或呼朋引伴。

这个研究团队由墨西哥国家人类学与历史研究所和墨西哥国立自治大学的研究人员组成，上述研究结果发表于荷兰《白垩纪研究》杂志。

墨西哥国家人类学与历史研究所网站发表声明说，新发现的这具恐龙化石来自鸭嘴龙科副栉龙属恐龙，其体型不小，首尾总长度在8米至12米之间，仅尾部就有约6米长。

研究人员最初于2013年在墨西哥中北部科阿韦拉州挖掘出这具恐龙化石的尾部，之后逐渐发现更多部分，直到挖掘出80%的头骨化石后确认，这是此前没有报告过的新品种恐龙。研究人员给这种恐龙命名为“Tlatolophus”，意为“话语头冠”。

研究人员说，这具恐龙化石的头部有空心骨质头冠，长达1.32米，类似于一种喇叭结构，其内部空间连通鼻子和气管，正是这个头冠让恐龙能够“说话”。研究人员推断，借助这个头冠该恐龙能发出响亮的低频声音以吓跑捕食者或吸引伴侣。

墨西哥国家人类学与历史研究所在声明中说，这具恐龙化石的发现在墨西哥考古学领域较为独特。科阿韦拉州所在地在数千万年前是热带地区，当时一定发生了某种事件创造出特定条件，让上述恐龙的遗骨乃至其化石保存至今。

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