新华社洛美5月15日电（记者田耘）中国驻多哥使馆14日同多哥执政党保卫共和联盟联合举办“中国共产党百年辉煌”主题研讨会，联盟党热烈祝贺中国共产党成立100周年。

中国驻多哥大使巢卫东、联盟党执行书记阿朝力共同主持会议，联盟党副主席易卜拉希马等领导机构成员以及中国援多哥医疗队、多哥中资企业协会和华侨华人代表出席。

巢卫东回顾了中国共产党筚路蓝缕、砥砺前行的历史，重点阐释了百年大党开创、坚持并发展中国特色社会主义的经验。他强调，中国共产党一经成立就确立了为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心使命。党在百年历史征程中，谱写了一部波澜壮阔的不懈奋斗史、理论探索史和自身建设史。

巢卫东说，中多建交49年来，两国两党间建立了深厚的传统友谊。尤其是近年来，双边关系健康顺利发展，高层交往热度不断上升，政党交流日益密切，政治互信持续增强。新冠疫情暴发后，两国团结抗疫、共克时艰，开启了中多友好合作的新篇章。

阿朝力说，中国共产党自成立以来，带领中国人民艰苦奋斗、不懈努力，取得了举世瞩目的发展成就，开辟了中国特色社会主义道路。此次研讨会加深了多方对中国共产党和中国特色社会主义制度的理解，也是两党加强治国理政经验交流的有益尝试，有利于进一步拉紧党际合作纽带，更好造福两国和两国人民。多方愿学习借鉴中方的发展经验，创新交流机制，推动两党合作不断迈上新台阶。

阿朝力等多方代表强调，联盟党和中国共产党长期保持卓越的友好合作关系，政治互信不断深化。多方感谢中方为多抗击疫情提供的大力支持，以及长期以来对多经济社会发展给予的宝贵援助。

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