新华社都柏林5月14日电（记者张琪）据爱尔兰媒体14日报道，负责爱尔兰公共卫生事务的卫生服务执行局网络系统当日凌晨4时左右遭黑客攻击，造成全国多家医院的电子系统和存储信息无法进入。该执行局官员表示已收到攻击者索要赎金的勒索信息，但未透露具体金额。

根据爱尔兰政府的声明和当地媒体的报道，卫生系统遭到攻击后，医生只能依靠手写等应急手段工作，部分医院不得不取消当天的预约服务，新冠病毒检测工作也部分受到影响。

卫生服务执行局临时关闭了其网络系统以防止遭到黑客的进一步攻击。目前，他们正在爱尔兰全国网络安全中心、警方网络犯罪部门和国际网络安全专家等方面的协助下评估此次攻击的影响，并追踪黑客的踪迹，寻求解决办法。估计该局的网络系统需要数日才能恢复工作。

爱尔兰公共支出与改革部负责政府电子政务的国务部长奥西安·史密斯当日在接受媒体采访时称，此次网络攻击也许是爱尔兰遭受的最严重网络攻击。攻击者来自国外网络犯罪团伙，攻击的目的是为了钱。

据爱尔兰国家广播电视公司报道，爱尔兰总理米歇尔·马丁14日晚就该国卫生系统遭网络攻击并被索要赎金一事举行记者发布会。他表示，有关部门正在按网络安全专家的建议处理此事并评估其影响，目前全国卫生系统的急救部门运转正常，新冠疫苗的接种计划也没有被打断，政府不会向黑客交付赎金或与其做任何交易。

这是近期国际上发生的第二起严重网络攻击事件。本月7日，网络黑客通过加密手段锁住美国大型成品油管道运营商科洛尼尔管道运输公司计算机系统并盗取机密文件，试图以解锁来勒索赎金。该公司被迫关闭整个能源供应网络，极大影响美国东海岸燃油等能源供应。

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