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罗马尼亚宣布解除宵禁等疫情防控措施

2021年05月15日13:05 | 来源：新华网
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新华社布加勒斯特5月14日电（记者林惠芬）罗马尼亚总理克楚14日晚宣布解除宵禁等疫情防控措施，人员不密集的户外场所不再强制要求戴口罩。

克楚表示，15日开始实施的解封措施是国家恢复正常的第一步，6月1日将出台进一步放松措施。

根据新公布的解封措施，从15日起，罗马尼亚居民夜间出行不再受限制；所有商店恢复正常营业时间，餐厅、咖啡馆和酒吧等营业时间为5时至24时；人员不密集的户外场所不再强制要求戴口罩，但各类集市等除外。

此外，从15日起，允许举办不超过500人参加的演出、庆典等活动，但参加者必须戴口罩，且保持一定的社交距离，同时必须出示已完成疫苗接种满10天的证明或核酸检测阴性报告。

罗马尼亚近来疫情好转，新增新冠确诊病例数特别是重症病例数不断减少。目前，全国绝大部分地区处于疫情绿色状态，即感染率低于千分之1.5。

罗马尼亚官方14日公布的数据显示，过去24小时新增确诊病例835例，新增死亡病例105例。该国迄今累计确诊1070605例，累计死亡29413例。截至当地时间14日17时，罗马尼亚已有超过383万人接种了新冠疫苗，其中268.5万人完成两剂接种。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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