第20届“汉语桥”世界大学生中文比赛蒙古大区赛成功举办

人民网乌兰巴托5月14日电 （记者霍文）由中国驻蒙古国大使馆主办、蒙古国立大学孔子学院承办，以“天下一家”为主题的第20届“汉语桥”世界大学生中文比赛蒙古大区赛线上决赛14日在乌兰巴托成功举办。由于蒙古国疫情严重，本次大赛从初赛到决赛都采取了线上模式。

比赛分为两大环节三个部分，分别为汉语主题演讲、即兴问答和中华才艺表演，重点考察选手的汉语言能力和中华才艺技能。汉语主题演讲中，参赛选手紧扣大赛主题自拟题目，进行演讲。他们以纯正的发音、炙热的情感，将自己的汉语能力展现在网络云端。主观题问答中，选手们以流利的表达、缜密的逻辑，展示出他们对学习、生活以及当下热点问题的思考与认识。

中华才艺表演中，选手们结合自身特长，并加以创新，将贯口、书法、快板、太极拳、太极扇、中国民族舞蹈等节目精妙地尽现“云端”舞台。铿锵有力的贯口《莽撞人》、抑扬顿挫的快板《绕口令》、赏心悦目的歌伴舞《知否、知否，应是绿肥红瘦》、技艺高超的太极剑等节目令人应接不暇，带领观众领略了中华文化的博大精深。

经过激烈角逐，蒙古民族大学腾吉斯荣获冠军，并摘得最佳口才奖和最佳才艺奖两个单项奖。他将代表蒙古国赴华参加世界大学生“汉语桥”比赛。蒙古国立教育大学松吉德玛和乌扬格荣获二等奖；乌兰巴托大学布扬陶格陶赫、奥特根腾格尔大学苏布德、蒙古财经大学朝勒蒙荣获三等奖。蒙古国立教育大学、乌兰巴托大学和蒙古财经大学荣获最佳组织单位奖，蒙古国立教育大学董成教授和米婷婷老师获得最佳指导教师奖。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜莅临比赛“云端”并担任大赛总评委。赛后他做总结点评时表示，选手们通过比赛所展示的风采，不仅代表了他们优秀的汉语水平和中华才艺技能，也展现了现阶段蒙古国各高校的中文教育成果。他希望选手们以本次比赛为契机，再接再厉，继续保持学习汉语和中华文化的兴趣与热情，加强对中国语言与文化的理解，争取早日成长为促进中蒙友谊的栋梁之材。

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