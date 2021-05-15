新华社明斯克5月15日电 专访：这个政党百年间走出绝无仅有的成功道路——访白俄罗斯前副总理托济克

新华社记者魏忠杰 李佳

中国共产党有着丰富的治国理政经验，得到人民广泛支持，是保障中国发展繁荣的政治力量，白俄罗斯前副总理托济克日前接受新华社记者专访时如此表示。

他说，一百年来，这个政党走出了一条非同寻常的道路，“在世界历史上绝无仅有”。

托济克说，中国共产党员忠于人民，清楚了解中国需要实现的目标，这给他留下深刻印象。一百年来，在中国共产党领导下，中国从一个半殖民地、较为落后的农业国变成强大的、快速发展的国家，这是以往任何国家都没做到的。

托济克2006年至2011年任白俄罗斯驻华大使，后担任白俄罗斯副总理。担任驻华大使之前以及后来担任白俄罗斯副总理期间，他曾长期主管白中关系及对华合作事务。2014年，托济克从副总理职位上退休后，担任白俄罗斯国立大学孔子学院白方院长，致力于深入研究中国和推广中国语言文化，增进白中两国相互了解。

在托济克看来，2020年对中国来说是非常重要的一年。在中国共产党领导下，中国在抗击新冠疫情方面取得巨大成就，为全球抗疫树立了榜样；中国在全国范围内消除了绝对贫困，向全世界证明了解决贫困问题的可能性；中国还是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

托济克说，取得上述三个方面的成就，都离不开中国共产党的领导。这些显著成就展示了中国共产党的执政能力，“中国共产党在促进中国发展进步方面所起的作用无可替代”。

他认为，中国在实施改革开放、促进经济社会发展等方面积累的很多经验对世界其他国家具有重要借鉴意义。托济克相信，中国的发展将为各国走出当前困境提供机遇。

托济克说，期待中国共产党在带领中国人民创造更加美好生活方面不断取得进步，并为全人类发展作出更多贡献。

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