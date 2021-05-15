美国媒体13日刊登一份由150多名美国共和党人联名签署的宣言，旨在向共和党施压，要求共和党与前总统唐纳德·特朗普“划清界限”。

《犹他新闻》刊发的这封宣言没有提及特朗普的名字，但提及的多种行为指向他。其中说：“我们反对使用制造恐慌、阴谋论和谎言的手段，相反，我们支持以证据为基础的决策和诚实的论述。”

宣言写道：“我们的意图是促进美国的复兴，要么重新构想一个符合我们建党理念的政党，要么加快创建一个替代方案。”

签署宣言的共和党人包括前州长、前国会议员、前内阁部长和前驻外使节。

据路透社11日报道，这些共和党人声明，如果共和党不与特朗普决裂，他们将支持成立新党。

几名发起者说，宣言是对“另立门户”的试探性举动，他们对共和党追随特朗普感到失望，呼吁共和党回归“有原则的”领导模式，拒绝分裂和阴谋论，否则将会出现一个新政党。发起者之一迈尔斯·泰勒说：“共和党已经破裂，到了‘理性派’反抗‘激进派’的时候了。”

泰勒在特朗普执政期间曾任国土安全部办公厅主任。他2018年在美国《纽约时报》发表匿名文章，题为《我是特朗普政府内部一名抵抗者》。

曾以独立候选人身份参加2016年总统竞选的埃文·麦克马林说，如果共和党不摒弃谎言和极端主义，一些人“将别无选择，只能与之分道扬镳，建立些新东西”。

路透社评论，宣言凸显共和党内就如何对待特朗普存在分歧：多数共和党人仍支持特朗普，而其他人在为共和党寻找新方向。

国会众议院共和党人12日以破坏党内团结为由，投票罢免众议院共和党“三号人物”莉兹·切尼众议院共和党会议主席的职务。媒体早些时候报道，接替者可能是近几年坚决拥护特朗普的众议员爱丽丝·斯蒂芬尼克。

切尼是前副总统迪克·切尼之女，曾多次公开向特朗普发难，抨击特朗普有关去年11月总统选举存在舞弊的言论，并在众议院1月就特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款投票时倒戈民主党阵营，投下支持票。

今年1月6日，大批特朗普的支持者冲击国会，迫使参众两院认证民主党人约瑟夫·拜登当选总统的联席会议中断。事件导致一名警察和4名示威者死亡，约140名警察受伤。

冲击国会事件后，多名消息人士2月向路透社披露，120多名共和党人磋商成立一个中右翼党派，包括麦克马林、国土安全部前法律总顾问约翰·米特尼克和国土安全部办公厅前副主任伊丽莎白·诺伊曼。

麦克马林当时说，参加磋商的人中，超过四成支持脱离共和党并成立新政党的想法，另一个在讨论的选项是组成一个“派别”，在共和党内部或外部运作。（安晓萌）（新华社专特稿）

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