以色列军方13日说正在靠近加沙地带的地区部署作战部队，将再调集9000名预备役人员，为可能的地面行动做准备。14日凌晨，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）继续向以色列境内发射火箭弹，以军则还以炮击和空袭。这轮冲突已造成百余名巴勒斯坦人丧生。

以色列军方13日午夜对媒体发布消息称，以军地面部队已经攻入加沙地带。不过以军后来又发表声明澄清说，以色列士兵并未进入加沙地带，之前的消息混乱源于“内部沟通问题”。

来自黎巴嫩南部的一连串火箭弹13日晚落入靠近以色列北部的地中海，显示黎巴嫩境内的武装可能介入冲突。黎安全官员否认这一事件与真主党有关。

在以色列境内一些阿拉伯人与犹太人混居的城镇中，族群之间的暴力冲突没有停歇，一些店铺遭遇打砸抢，一些犹太教堂遭纵火，造成人员死伤。按美联社说法，这一现象为20多年所未见。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡谴责这些暴行，说“无论对阿拉伯人还是犹太人处以私刑都是非正义的”，还说以色列现在正“两线作战”。

以色列民航管理部门说，已要求所有飞往特拉维夫的航班改为降落在最南端港口城市埃拉特附近的拉蒙机场。哈马斯说已向拉蒙机场发射火箭弹。据以色列媒体报道，火箭弹未命中目标，不过因为担心航路安全，一些国际航班已取消相关航班。

巴勒斯坦民众与以色列警察10日在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，致300余人受伤。10日晚以来，冲突升级，伤亡不断扩大，在加沙地带，原本应该因开斋节而热闹无比的街道上空无一人，至少3座高楼被炸塌，东北部一些居民举家逃离。以方说空袭目标皆与哈马斯有关联，然而死伤者包括大量平民。

据美联社14日报道，加沙地带巴方武装已向以方发射近2000枚火箭弹，造成以方7人死亡、百余人受伤。以方对加沙地带巴方武装目标发动空袭和炮击。加沙地带卫生部门说，巴方已有109人死亡、621人受伤，死者中有28名儿童。

美联社以埃及两名情报官员为消息源报道，埃及官员13日先后前往加沙地带和特拉维夫与哈马斯及以方人员会谈，试图从中斡旋，说服双方停止冲突，但眼下冲突没有缓和迹象。阿拉比亚电视台援引知情人士的话报道，以色列方面拒绝了埃及提出的人道主义停火，埃及代表团已经离开特拉维夫。埃及在以前的巴以冲突斡旋中发挥过重要作用。

美国总统约瑟夫·拜登说，他已与内塔尼亚胡通话，希望局势缓和，同时称他认为“目前（以方）没有重大过激反应”。不愿公开姓名的美国官员告诉路透社，他们认为局势几天内难以降温。

联合国安理会将于16日举行会议，公开讨论巴以冲突。安理会本周已经私下就此议题紧急磋商两次。（郭倩）（新华社专特稿）

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