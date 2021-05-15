美国五角大楼13日发布的一份报告显示，尽管2020年大部分时间美军执行了限制人员活动、限制外出等防疫措施，当年报告的性侵犯事件却几乎没有减少，与2019年总数相当。

据美军性侵犯预防与应对办公室发布的这份年度报告，该机构2020年收到7816件性侵报告，与2019年的7825件大致持平。

不过这一数据“拉平”了过去几年的增长曲线。2019年美军内部报告性侵事件比上年增长3%，而2018年的增幅更是高达13%。

数据显示，美军不同军种2020年报告性侵事件数量有增有减。其中，海军和海军陆战队均比上年高，而空军和陆军都比上年少。

报告显示，强奸事件占全部性侵事件比例从上年的15%减少至13%；严重性侵犯事件占比37%，略高于上年；不当性接触占比43%，比上年略低。

在全部性侵犯事件中，81%的受害者为女性，19%为男性；70%的受害者年龄不到25岁。

性侵犯预防与应对办公室说，接到报告的性侵事件往往比实际发生的事件要少得多，有时能少75%左右。尚不清楚新冠疫情下的各类限制性措施在多大程度上影响受害者报告性侵事件。（郭倩）【新华社微特稿】

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