人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

疫情期间美国军队性侵事件未减

2021年05月15日09:16 | 来源：新华网
小字号

美国五角大楼13日发布的一份报告显示，尽管2020年大部分时间美军执行了限制人员活动、限制外出等防疫措施，当年报告的性侵犯事件却几乎没有减少，与2019年总数相当。

据美军性侵犯预防与应对办公室发布的这份年度报告，该机构2020年收到7816件性侵报告，与2019年的7825件大致持平。

不过这一数据“拉平”了过去几年的增长曲线。2019年美军内部报告性侵事件比上年增长3%，而2018年的增幅更是高达13%。

数据显示，美军不同军种2020年报告性侵事件数量有增有减。其中，海军和海军陆战队均比上年高，而空军和陆军都比上年少。

报告显示，强奸事件占全部性侵事件比例从上年的15%减少至13%；严重性侵犯事件占比37%，略高于上年；不当性接触占比43%，比上年略低。

在全部性侵犯事件中，81%的受害者为女性，19%为男性；70%的受害者年龄不到25岁。

性侵犯预防与应对办公室说，接到报告的性侵事件往往比实际发生的事件要少得多，有时能少75%左右。尚不清楚新冠疫情下的各类限制性措施在多大程度上影响受害者报告性侵事件。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部