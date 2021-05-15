马尔代夫旅游部和移民局本周宣布，暂时禁止来自印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国、巴基斯坦和斯里兰卡的所有签证持有者，以及过去14天内曾在这些国家过境的旅客入境。

这一禁令13日生效。马尔代夫正试图遏制本国新冠疫情蔓延。马尔代夫12日报告新增1572例新冠病例。这一数字在4月中旬为大约100例。

马尔代夫卫生防护局说，这是自新冠疫情暴发以来，马尔代夫出现的最高单日新增新冠病例数。

马尔代夫旅游业去年全面开放，近期成为印度富豪、宝莱坞明星和中上阶层家庭躲避疫情的逃难地。美国消费者新闻与商业频道“亚洲路标”栏目7日报道，随着新冠疫情日益严峻，印度中上阶层家庭正在集中财力寻求离开印度。

报道援引私人飞机租赁企业JetSetGo公司首席执行官卡妮卡·特克里瓦尔的话说，数周来，JetSetGo私人飞机的预订量激增900%。这些人大多选择飞到印度洋上的群岛国家马尔代夫，抵达后选择一个岛接受隔离。

印度旅游部提供的数据显示，印度成为马尔代夫最大的游客来源国。今年1月至3月，将近7万人次印度旅客前往马尔代夫，相当于2020年全年印度旅客到访马尔代夫人次总和的两倍。

马尔代夫新颁旅行禁令，以及其他国家对印度实施类似禁令，意味着打算逃离印度的人必须寻找其他出路，其中阿拉伯联合酋长国的迪拜成为最佳候补。美国有线电视新闻网报道，一些印度乘客为飞往迪拜的单程机票花费1400美元，这一价格相当于往常票价的5倍。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)