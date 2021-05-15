新华社伦敦5月14日电（记者张家伟 金晶）英国政府14日表示，最早在印度发现的变异新冠病毒已在该国部分地区出现且传播力较强，英国将加快为50岁以上及临床易感人群接种第二剂新冠疫苗。

英国首相约翰逊当天在疫情发布会上说，英国部分地区已经发现印度报告的B.1.617.2变异新冠病毒感染病例，这种变异病毒传播能力更强。作为应对措施之一，英国将加快为50岁以上及临床易感人群接种第二剂新冠疫苗，缩短两剂疫苗接种的时间间隔至8周。

约翰逊说，针对这种变异病毒的威胁，目前没有证据显示英国在用新冠疫苗的保护作用会减弱。这种变异病毒还没有对英国公共卫生系统造成难以应对的压力，政府没必要推迟实施放宽防疫限制措施的路线图。

英格兰公共卫生局13日发布的数据显示，英国已发现1313例B.1.617.2变异新冠病毒感染病例。

英国政府14日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例2193例，累计确诊4446824例；新增死亡病例17例，累计死亡127668例。

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