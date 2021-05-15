新华社加沙5月14日电（记者熊思浩）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）14日晚说，以色列军队当晚发动空袭行动，摧毁哈马斯在加沙地带的一座银行大楼。

哈马斯内政部门在一份新闻公告中说，以军战机当晚向哈马斯位于加沙市西部的“生产银行”大楼发射3枚导弹，这座5层楼房被夷为平地。这是以军10日空袭加沙地带以来摧毁的第三座银行大楼。

以军对加沙地带的军事行动14日进入第五天。据以色列媒体报道，以军从13日午夜开始，在40分钟内出动160架次战机，对加沙地带150余个地道发射450余枚导弹。14日白天和夜间，以军又空袭了加沙地带北部、南部的观察哨所以及一座无人机地面控制站。

10日以来，以色列与加沙地带武装爆发严重冲突，引发国际社会严重关切。加沙地带武装人员迄今向以色列发射2000多枚火箭弹，造成以方7人死亡、100多人受伤。以军展开报复行动，空袭和炮击加沙地带武装组织上千个目标。加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉14日晚说，以军的空袭和炮击共造成巴方126人死亡、950人受伤，死者中有31名儿童和20名妇女。

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