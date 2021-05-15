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俄罗斯将美国和捷克列入不友好国家名单

2021年05月15日05:16 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科5月14日电（记者鲁金博）俄罗斯政府14日宣布将美国和捷克列入对俄不友好国家名单。

　　根据俄罗斯法律信息网站当天发布的文件，此举是落实俄总统普京今年4月23日签署的一项总统令，对外国不友好行为采取反制措施。文件对不友好国家在俄的外交使团、领事机构及国家机构代表处与俄境内个人签订劳务合同、雇佣协议等做出明确限制，其中捷克雇佣俄罗斯雇员的人数上限为19人，美国为零。

　　另据俄罗斯媒体报道，俄政府14日已通知美国驻俄大使馆，对其雇佣当地雇员的禁令延期一个月实施。美驻俄大使馆当天表示，将对俄罗斯公民的领事服务延长一个月。美驻俄使馆网站4月底曾发布消息说，使馆将从5月12日起大幅缩减针对俄罗斯公民的领事服务。

　　美俄关系近年来持续紧张。美国新一届政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。

　　4月15日，美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等“恶意活动”为由，宣布对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。4月17日，捷克政府以俄情报人员涉嫌参与2014年捷克军火库爆炸事件为由，要求18名俄驻捷克使馆人员48小时内离境。在美国和捷克宣布驱逐俄罗斯使馆人员后，俄方采取了相应的反制措施。4月25日，俄外交部发言人扎哈罗娃表示，俄正在制定不友好国家名单，已确定将美国列入该名单。

(责编：胡永秋、牛镛)

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