本报北京5月14日电 （记者刘歌）新疆维吾尔自治区人民政府肉孜节招待会5月13日在北京举行。会上，针对美西方反华势力炮制的涉疆谎言，多位新疆宗教界人士以亲身经历讲述事实真相，回击诬蔑抹黑。

“当前新疆的宗教信仰自由状况是过去任何一个历史时期都无法比拟的，也是任何一个尊重事实者都不会否认的。” 新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会会长、新疆伊斯兰教经学院院长阿不都热克甫·吐木尼牙孜的发言掷地有声。他说，新疆的历史和现实都已清楚地表明，任何妄图歪曲新疆宗教实际的伎俩都是徒劳的，任何妄图借此搞乱新疆、损害宗教和睦和谐关系、破坏各族人民安居乐业安定局面的阴谋都是痴心妄想。

喀什市艾提尕尔清真寺伊玛目麦麦提·居马说，“今天的新疆，经济发展，社会稳定，人民安居乐业，我们穆斯林的生活也很幸福，从心底感恩党和政府。”

乌鲁木齐市洋行清真寺伊玛目木哈提热木·西日甫感慨万分：“现在洋行清真寺的水电气暖、医疗卫生设施得到了显著改善。室内宽敞明亮、干净整洁、环境优美，条件特别好，极大地方便了穆斯林群众。”

招待会上通过视频现场连线，展示了当天喀什市民欢度节日的热闹景象。市民们聚集在艾提尕尔广场上，欢快地跳着萨玛舞，来自四面八方的各族群众和游客不断融入大联欢中，节日的欢乐气氛感染着每一位与会者。

20多位驻华使节和外交官代表应邀出席招待会。一些外国媒体记者参加了招待会。

《 人民日报 》（ 2021年05月15日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)