本报乌鲁木齐5月14日电 （记者韩晓明）外交部和新疆维吾尔自治区14日在乌鲁木齐市共同主办“新疆是个好地方”交流会，正在参访新疆的拉美和加勒比国家驻华使节团一行20余人和部分参加“走读中国——中外记者新疆采风”活动的记者与会。

新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明介绍了新疆经济社会发展、民生改善等有关情况。外交部副部长谢锋表示，事实不容歪曲，公道自在人心，近期国际社会越来越多有良知的专家学者纷纷发声撰文揭露那些漏洞百出、根本站不住脚的谎话谣言。外交部此次组织拉美和加勒比驻华使节访问新疆，就是要创造机会让使节们零距离接触新疆各族人民，实地感受新疆的发展稳定进步。

与会新疆专家学者和基层群众现场发言，驳斥所谓的“种族灭绝”“强迫劳动”等一系列谎言。会上还播放了《新疆是个好地方》等反映新疆民众生活真实状况的视频短片。

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯等多国使节表示，通过交流和访问深入了解了新疆经济社会发展、宗教信仰自由等方面的发展和成就，希望增进同中方在经济发展、文化交流、脱贫攻坚等领域的合作。

《 人民日报 》（ 2021年05月15日 03 版）

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