本报驻澳大利亚记者 陈效卫

斐济基乌瓦村村民玛卡瑞塔·蒂纳伊最近拿到了自家新房的钥匙。这是中方援助并承建的斐济民房重建和修复项目中最先完工的房屋。蒂纳伊家年久失修的老房子在近期的热带气旋袭击中遭到严重损坏。看到宽敞明亮的新房子，她十分激动：“感谢让我们住上新房！”

去年底以来，斐济接连遭受两场热带气旋袭击，造成严重的财产损失和人员伤亡。据评估，约有9.3万人受到影响，4000余间房屋被损坏，成千上万人无家可归。

灾害发生后，中国政府分批次向斐济政府提供紧急人道主义援助，支持斐济开展抢险救灾和灾后重建工作，特别是帮助修复中小学校舍和恢复农渔业生产。

斐济总理姆拜尼马拉马多次表示，斐济正在经历新冠肺炎疫情与自然灾害双重打击，面临前所未有的艰难挑战。“患难见真情，中国是斐济真正的朋友。每当斐济遭遇困难，中国朋友总是第一时间施以援手，帮助斐济走出困境。”

多年来，中方向斐方捐赠车辆、农机具等多批物资，帮助斐济修建医院、水电站等设施，实施农村电网改造、蘑菇培养、水稻种植等一大批无偿援助、优惠贷款和技术合作项目，成果惠及斐济民众生活方方面面。

中国援斐济纳务瓦医院目前是斐济首都苏瓦地区的隔离医院，在抗击新冠肺炎疫情方面发挥着重要作用。纳务瓦医院院长阿纳塞因·梅塞玛说：“医院的设计日接诊量是150人次，疫情防控期间，医院实际日接诊量超过了200人次。”今年2月，中方援建的新纳沃萨医院也正式启用。斐济卫生部长瓦卡伊纳贝特表示，新医院使纳沃萨及周边偏远地区民众都可以享受到高质量医疗服务。

中国驻斐济大使钱波表示，近年来，中国一直在为斐济防灾减灾和提升灾害治理能力提供支持。中国愿继续同斐济深化各领域务实合作，推动两国关系不断发展，更好造福两国和两国人民。

（本报堪培拉电）

《 人民日报 》（ 2021年05月15日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)