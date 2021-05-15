本报记者 韩晓明

5月14日，中华全国新闻工作者协会、新疆维吾尔自治区新闻办公室在乌鲁木齐举办新闻茶座，邀请自治区相关部门负责人、专家学者、企业职工，围绕“新疆人的故事”主题，与参加“走读中国——中外记者新疆采风”活动的中外记者进行交流座谈。

新疆维吾尔自治区党委常委、宣传部长田文对中外记者来到新疆采风表示欢迎。她介绍，当前新疆社会大局持续稳定向好，经济实现了高质量发展，脱贫攻坚取得了全面胜利，人民的生活明显改善，民族团结更加巩固，宗教领域和睦和顺。

随后，记者们就各自关心的话题同与会嘉宾进行了交流。

日本共同社记者大熊雄一郎提问，外界炒作新疆存在所谓“种族灭绝”，嘉宾们对此有何回应？

“各位这几天到新疆实地看了。‘种族灭绝’的帽子，一些美西方国家自己戴上是比较合适的。关于新疆人口问题，特别是维吾尔族人口的问题，我们新疆人最有发言权，我们维吾尔族人最有发言权。”新疆维吾尔自治区党委统战部副部长伊力江·阿那依提表示，维吾尔族人口增长幅度、所占比例等数据摆在面前，有关说法完全是伪命题，是谎言。

“你们去过和田，和田地区有100岁以上的维吾尔族老人。”新疆医科大学校长凯赛尔·阿不都克热木说，“新疆人均预期寿命从新中国成立前的不足30岁，增长到如今的74.42岁。‘种族灭绝’完全是无稽之谈。”

巴西《环球报》记者马赛龙问道，针对外界说新疆存在所谓“人权问题”，嘉宾们有何回应？

“有关观点缺乏事实依据，是不成立的。”新疆大学副校长祖力亚提·司马义认为，“中国奉行以人民为中心的人权理念。中国的人权理念和人权实践一定能够为世界的人权事业做出我们的贡献。”

中泰化学公司员工祖力胡玛尔·阿布都外力和中外记者分享了她从一个没有稳定收入的农民，通过努力一步步实现就业的故事。她说，听说公司招工，她就报名了，在师傅的指导下成为一名合格的叉车司机；在公司的帮助下，她把孩子接到了身边，现在两个孩子在乌鲁木齐上学。她说：“是好政策给了我机会，公司也给我提供了学习的平台。我特别自豪自己是一个新疆人，更自豪自己是一个中国人。”

参观企业、学校、文艺团体，逛夜市、巴扎，采访企业管理者、少数民族务工人员、宗教人士、穆斯林群众……行程满满的采风活动即将接近尾声。记者们纷纷表示，此行对增进对新疆的了解很有帮助。

“我带着好奇心来到这里，希望报道一个真实的新疆。”古巴拉美通讯社记者伊拉姆西说，“我亲眼看到，这里的传统文化丰富灿烂，经济发展日新月异，信教群众快乐地庆祝节日。我非常兴奋，准备撰写一系列文章。我要把真实的新疆告诉读者。”

《 人民日报 》（ 2021年05月15日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)