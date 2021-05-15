本报记者 冯雪珺

“我仍然记得16年前飞机落地上海看到浦东机场时的场景。16年来，无论是基础设施的变化，还是美丽的自然风光，中国不断让我感到惊叹。”嘉吉亚太区总裁安博泰日前在接受记者专访时感叹，自己多年的职业生涯与中国这片市场的发展变化紧密结合在一起。

嘉吉总部位于美国，业务涵盖农业和食品领域。上世纪80年代，嘉吉在山东省开设了第一家油籽加工厂。基于对市场需求增长的预测，嘉吉加快了在华开设工厂的步伐。目前，嘉吉在中国运营约40家工厂，有1万多名本地员工，业务包括油籽加工、植物油精炼、动物营养、食品配料等。此外，嘉吉还在中国设立了多个创新和应用中心。

安博泰2005年第一次来到中国，如今已在中国工作了16年。安博泰表示，嘉吉长期关注并积极响应中国的各项政策措施。“多年以来，正是在诸多利好政策的引导下，嘉吉在中国的业务实现稳步发展。”他举例说，得益于中国在创新方面的鼓励政策，嘉吉与客户紧密协作，在上海设立了提供定制化食品和风味解决方案的创新中心；得益于相关交易所的成熟和专业化，中国农业和食品产业能够获得全球一流的风险管理工具，嘉吉在参与过程中也受益良多。

嘉吉已连续3年参加中国国际进口博览会，今年还成为进博会参展商联盟农产品专业委员会会长单位。通过参加进博会，嘉吉签署了总金额超过82亿美元的进口协议。“进博会推动全球贸易和全球联系，这对食品和农业行业至关重要。市场壁垒的减少，可以帮助粮食顺畅地从产地到达所需的地方。农民、企业和消费者都可以从中受益。”

安博泰说：“除了在中国的事业发展，尤其让我感到惊喜的是我所遇到的中国人。公司里，同事勤奋敬业。生活中，民众热情友好。我很幸运结交到很多朋友。”他介绍说，嘉吉许多工厂都位于或者靠近农村地区。“农民在工厂获得了直接就业的机会，以及可持续农业实践和农场管理等方面的培训。我们很高兴可以为中国的乡村振兴贡献一份力量。”

《 人民日报 》（ 2021年05月15日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)