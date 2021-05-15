本报驻美国记者 张梦旭

“中国共产党的发展历程证明，当把人民利益放在第一位时，一切皆有可能。” 美国共产党联合主席罗萨纳·坎布龙日前在接受本报记者采访时如是说。

2019年2月，坎布龙应邀参加美大北欧地区共产党干部联合考察团访问中国，在浙江嘉兴、湖州、杭州等地参观，了解中国共产党发展早期历史，考察浙江省贯彻新发展理念及基层党建情况。中国脱贫攻坚成就，尤其是中国各级党委、政府以及中国人民消除绝对贫困的努力，给坎布龙留下了深刻印象。她说：“我亲眼看到了中国共产党领导下的脱贫成就是如何取得的。我参观了浙江安吉一个曾经很贫穷的村庄，如今这里不仅山清水秀，村民也过上了美好的生活。在一户村民家中，他们向我们讲述了脱贫经历和生活变化，热情的女主人还特意邀请我们一起吃晚餐。”

坎布龙表示，在美国，贫困被一些人认为是永远不可能被消除的痼疾。中国共产党与贫困做斗争、中国消除绝对贫困的历史性成就表明，一个政党和政府真正以人民为中心，把资源用于提高民众福祉，消除贫困并非是不可能完成的任务。“在这方面，中国共产党的经验给世界以启迪，树立了典范。”

参观考察期间，坎布龙因为肾结石急性发作到医院就诊。这段经历让她对中国的医疗保障体系有了亲身感受：“从进入急诊科到最终治疗完毕，整个过程仅4个小时，花费了约500元人民币。同样的医疗服务，在美国需要花费上千美元。这样的效率和价格，在美国是难以想象的。在一个有着14亿人口的国家，能够建立起覆盖广、效率高、可负担的医疗体系，这从一个侧面真实反映出，中国共产党和中国政府努力让民众过上更好生活。”返回美国后，坎布龙在美国共产党官方网站上发表了题为《社会主义医疗体制长啥样？》的文章。她在文章中写道：“中国医疗体制将人民利益置于经济利益之上，这种做法值得美方学习。”

新冠肺炎疫情突如其来，中国共产党带领中国人民英勇抗疫的历程给坎布龙留下了深刻印象。她认为，中国能够迅速控制住疫情，关键在于中国共产党和中国政府始终把人民的利益放在第一位，优先考虑最大限度保障人民健康安全，同时调动全部资源共同抗疫。“中国在很短时间内就建成了专门医院，收治了大量病人。人民真心拥护党和政府的决策，大家心连心一起渡过难关。这一切都是基于中国人民对中国共产党的信任和信心。”

今年3月，坎布龙出席了中共中央对外联络部和美国共产党国际部举行的线上会议。在这次会议上，双方代表一致认为，和平、多边主义、共赢应成为发展国际关系的目标。坎布龙说：“我们生活在一个经济全球化的时代，不同国家利益休戚相关，各国人民命运紧密相连，国际社会比以往任何时候都更需要团结合作。展望未来，我们希望进一步深化同中国共产党的合作，为建设一个更加美好的世界而共同努力。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2021年05月15日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)