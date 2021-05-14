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印度一新冠定点医院4天74名病人死于缺氧

2021年05月14日21:56 | 来源：新华社
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　　新华社新德里5月14日电（记者胡晓明）印度果阿邦医学院附属医院14日又有13名新冠患者因缺氧死亡，使该院过去4天因缺氧死亡的患者人数上升到74人。

　　果阿邦前副首席部长维贾伊·萨尔德赛在社交媒体上发文说，又有13名患者因“后勤问题”在“黑暗时段”（凌晨1时至6时）丧生。“我们不仅仅需要一个调查委员会，更需要采取行动。”

　　据印度媒体报道，该公立医院是果阿邦最大的新冠定点医院，11日、12日、13日分别有26名、20名和15名新冠患者死亡。当地政府将此归咎于氧气供应中的“后勤问题”，并表示已就此成立一个调查委员会。

　　由于新一波疫情急剧恶化，印度多地医院床位、氧气、疫苗和药品等医疗资源告急，自4月以来已发生多起新冠病人因缺氧死亡事件。

　　印度卫生部14日公布的疫情数据显示，印度过去24小时新增新冠确诊病例343144例，累计确诊达24046809例；新增死亡4000例，累计死亡262317例。这是连续第三天单日新增死亡病例达到4000例或以上，但单日新增确诊病例数比7日高峰的414188例有所下降。

　　印度总理莫迪14日在一次视频会议上表示，目前印度新冠疫情正在向农村地区快速蔓延，政府正在“以战时状态”与“看不见的敌人”作斗争。

(责编：崔越、杨牧)

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