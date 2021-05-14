新华社加德满都5月14日电（记者易爱军 周盛平）尼泊尔众议院最大政党、尼泊尔共产党（联合马列）领导人奥利14日宣誓就任尼总理。

尼泊尔总统班达里当天主持奥利及其内阁宣誓就职仪式。奥利保留其上届内阁全部24名部长。根据尼泊尔宪法规定，奥利须在就职30日内赢得众议院信任投票，否则众议院将被解散并提前举行全国大选。

2018年5月，奥利领导的尼泊尔共产党（联合马列）与前总理普拉昌达领导的尼泊尔共产党（毛主义中心）合并，成立尼泊尔共产党，并在众议院占据多数席位。今年3月，尼泊尔最高法院裁定，由于注册名称重复，两党合并成立的尼泊尔共产党无效，须恢复到合并之前状态。本月4日，尼泊尔共产党（毛主义中心）正式宣布不再支持奥利政府，后者在众议院失去多数席位。奥利5月10日未能在众议院赢得信任投票，根据宪法规定随即成为看守政府总理。

按照程序，尼总统要求众议院各政党在一定时限内组建联合政府；如果联合组阁失败，总统将允许奥利以众议院最大政党领导人的身份组建新政府。由于其他党派未能在5月13日前筹组联合政府，班达里13日晚再次任命奥利为政府总理。

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