人民网北京5月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

经双方商定，第27次中国—东盟高官磋商将于5月18日以视频方式举行。外交部部长助理吴江浩将与中国—东盟关系协调国菲律宾副外长伊丽莎白共同主持。

中国—东盟高官磋商是中国与东盟十国外交部门东盟事务高官重要年度磋商机制。今年是中国和东盟建立对话关系30周年，对双方关系发展具有重要意义。在这样的时间节点，本次高官磋商将围绕当前形势下推进中国—东盟关系以及东亚区域合作进行深入探讨。双方将总结回顾30年来双方关系发展，就今年30周年系列纪念活动等重要合作议程进行沟通和对表，并就共同关心的国际地区问题交换看法。

《北京青年报》记者：近日，柬埔寨芒果输华首发式在柬举行，预计年内将有10万吨柬埔寨芒果进入中国市场。疫情背景下，中方是否为进口柬埔寨芒果采取了特殊举措？

华春莹：关于中柬农业合作的具体情况，建议你向农业部门或者商务部门询问。

你说得很对，这次柬埔寨优质芒果能够进入中国市场，中方有关部门确实采取了一些特殊安排，是中方有关部门克服疫情困难、开创性地通过远程视频检疫考核实现的一次高效、务实的农产品贸易合作，一方面满足了中国国内市场的消费需求，丰富了中国老百姓的果篮子；另一方面，也的确帮助柬埔寨农民增加收入、渡过疫情难关。这个消息获得了柬埔寨各界的高度关注和热烈欢迎。

看似只是芒果贸易合作，但体现了中柬亲如兄弟的友谊。作为柬埔寨命运与共的“铁杆朋友”，中方将同柬方一道，持续深化包括农产品在内的各领域务实合作，为两国人民带来更多实实在在的利益。

香港中评社记者：据报道，13日，美国务院发言人谴责“某些国家利用拯救生命的医疗援助，推进自身狭隘政治议程”，并表示台湾与洪都拉斯等地区国家的关系促进了南半球民主价值观和可持续发展。美与洪站在一起，共同应对挑战。媒体解读这是针对中国。你对此有何回应？

华春莹：看来美方不仅在人权问题上道貌岸然，在疫苗问题上也是如此。美方反复表示致力于增强全球民主价值观，一会儿表示同这个站在一起，一会儿又表示同那个站在一起，但能不能请美方公布一下，美国已经给哪一个国家包括它的哪一个盟友提供了多少疫苗？美国人口3.3亿，占世界总人口的4%，但已抢购约26亿剂疫苗，占全球疫苗总量的四分之一。正当世界各国都在想方设法获得急需疫苗时，上亿剂疫苗正闲置在美国的仓库里。美方官员还不断强调，在疫苗分配问题上应坚持“美国第一”、“美国优先”并限制疫苗原材料出口。这让人想起杜甫的一句诗：“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。

在抗疫和疫苗问题上，美国对内隐瞒遮掩、应对无力；对外甩锅推责、转移视线，借疫情搞政治操弄；在世界抗疫的关键时刻，要么无所作为、落井下石，要么开空头支票，甚至前阶段连空头支票也懒得开，大讲特讲“美国优先”。最近美方刚刚做了一些姿态，还没有采取什么行动，但已俨然摆出一副“救世主”的样子。如果美方真的关心其他国家人民生命健康，如果真心同他们站在一起，如果真的相信他们嘴上所说的民主和人权，他们就应该言行一致。

中方最早提出并积极践行将疫苗作为全球公共产品的承诺。在自身人口基数巨大、疫苗供应紧张的情况下，中方迄今已向全球160多个国家和国际组织提供了抗疫物资援助，正在以不同方式向100多个国家和国际组织提供急需的疫苗，并同埃及、阿联酋等10多个发展中国家开展技术转让和合作生产。近日国药集团疫苗获得世卫组织紧急使用审批后，正积极推进向“新冠疫苗实施计划”供苗事宜。中方将继续为疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。我们希望美国能够停止疫苗政治操弄，为帮助和支持国际抗疫合作多做实事，多做贡献。

半岛电视台记者：原定今天举行的安理会有关巴以问题的公开会议，由于美国的阻挠不得不推迟到16日，中方对此有什么反应？中方认为美方要求推迟的原因可能是什么？在当前的危机之下推迟会议对巴勒斯坦人的生命安全是灾难性的，中方是否考虑以其他可能的形式恢复局势稳定？

华春莹：我非常理解你对当前以巴局势的关心和担忧，中国和国际社会都高度关注并且严重关切当前以巴局势不断升级。中国作为联合国安理会5月轮值主席，一直积极斡旋，已推动召开两次安理会紧急磋商讨论以巴冲突。安理会成员普遍对冲突局势表示关切和担忧，要求安理会发挥应有作用，推动局势回稳降温，防止失控。但正如你所说，令人遗憾的是，美国在安理会5月10日举行的紧急磋商中独家反对发表主席新闻谈话。在5月12日举行的第二次紧急磋商中，几乎所有安理会成员国都支持就巴勒斯坦局势发表简短媒体评论，但美国继续独家阻挠安理会发声，再次站在国际社会对立面。美国为什么要这么做？你提出的这个问题，我们也很想问美方，不知道美方能不能大方地回答？

美国口口声声称关心穆斯林人权，如今以巴冲突再起，大批巴勒斯坦穆斯林民众被卷入战火，遭受苦难，但是美国对巴勒斯坦民众所遭受的苦难不闻不问，甚至冒天下之大不韪对安理会发声予以强力阻挠。与此同时，美国还伙同英国、德国和极个别盟友，基于谎言和政治偏见，妄借联合国名义举办毫无意义的涉疆问题会议，上演一场政治闹剧，美方这么做到底有什么目的？美方应该认识到，巴勒斯坦穆斯林民众的生命同样珍贵！

王毅国务委员兼外长今年3月访问中东国家时提出实现中东安全稳定五点倡议，其中包括坚持公平正义，解决巴勒斯坦问题。面对当前严峻形势，要全力推动局势降温，保护普通民众安全和权利，防止危机升级失控。中方将继续推动安理会履行维护国际和平与安全的职责，尽快就以巴冲突采取行动，重申对“两国方案”的承诺和坚定支持，推动当地尽快恢复和平与稳定。

湖北广播电视台记者：《非洲中国评论》网站创办人杰罗德·姆班达近日在该网站刊发题为《为什么非洲国家在人权问题上支持中国、反对西方》的文章，指出涉疆“种族灭绝”“强迫劳动”等指控是弥天大谎，真实目的是攻击中国内政、破坏中国发展。美国等西方国家将人权作为打压别国的政治工具，却对本国存在的种族歧视和枪支暴力等侵犯人权行为置若罔闻，这种做法十分虚伪。文章还表示这些国家侵犯非洲人权劣迹斑斑，根本没有资格评判他国。非洲国家在人权上支持中国，是因为非中都经历过西方造成的痛苦，有着共同的历史遭遇和价值观。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到近段时间以来非洲各界朋友发出的正义之声，包括你刚才提到的这篇文章。坦率地说，我们看到这些文章的时候心中很温暖，也很感动。我们的确感到中非在很多问题上有着强烈共鸣，是真正的好朋友、好兄弟。

事实上，美国等少数西方国家炮制所谓新疆人权问题，试图以疆乱华、以疆制华的阴谋已被越来越多的、包括我们非洲兄弟在内的国际有识之士看穿，美方在人权问题上的虚伪面目也正在被国际上越来越多的人揭批。

我注意到联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯日前接受了媒体专访。他表示，美国对中国新疆所谓“种族灭绝”的指控纯属无稽之谈，是别有用心的宣传和患有“中国恐惧症”的表现。美国关心的根本就不是维吾尔族人的权利，“所谓‘种族灭绝’指控不过是地缘政治武器和宣传战中的武器而已。”

我们也注意到，南非各界对南非橄榄球运动员林达尼·姆耶尼今年4月在美国被白人警察枪杀表示愤怒，认为姆耶尼案充分暴露出美国社会对非洲裔的种族歧视根深蒂固。南非社会发展部长在姆耶尼遗体运抵南非时表示此类事件严重侵害人权，是对非洲人生命的蔑视，对此表示最强烈的谴责。姆耶尼家乡的副省长表示，要了解美国的种族差异，就要超越国界和制度化的种族主义，去质问美国如何打着民主的幌子对他国进行暴力干涉。美国白人警察掌握的绝对权力，就是美国对待其他国家的缩影，就是通过输出战争和制造苦难以换取资源。

我昨天说过，大家应该一起制作一面世界上最大的镜子送给美国。希望美国好好照照镜子，正正衣冠。

彭博社记者：据日本经济新闻报道，中国和东盟将于6月举行面对面的会谈。你能否证实这一消息？据报道，中日防长将在新加坡香格里拉对话会上会面。你能否证实这一消息？

华春莹：关于你提到的第一个问题，我目前没有具体信息可以向你提供。但我刚才说了，5月18日将举行中国—东盟高官磋商，今年是中国和东盟建立对话关系30周年，双方保持着密切沟通。

关于你提到的第二个问题，建议你直接向国防部了解。

《中国日报》记者：13日，美国务卿布林肯同澳大利亚外长佩恩在华盛顿共见记者时表示，美不会让澳独自面对中方“经济胁迫”。中方对美盟友的“经济胁迫”将阻碍美中关系。中方对此有何评论？

华春莹：“胁迫”这个词最近出现的频率比较高。但我不知道美方所谓中方对其盟友“经济胁迫”的说法从何谈起？

我们都知道，搞“胁迫”是美国的长项和特色。美国通过自己的政策和行动，向世界提供了胁迫外交的经典教科书和案例，即通过武力威胁、政治孤立、经济制裁、技术封锁等方式实现自身战略目标。

事实上，1971年斯坦福大学教授乔治最早提出“胁迫外交”概念，当时就是用来概括美国对老挝、古巴、越南的政策。美国政府自己也从来不避讳使用“胁迫外交”一词，甚至对此非常引以为豪。比如，他们将1994年迫使海地军政府下台誉为“美国胁迫外交的范例”；在2003年将追加军费中的303亿美元明确列支为开展“胁迫外交”。美国总统国家安全事务助理沙利文曾撰文表示，美国上届政府对伊朗政策只有“胁迫”没有“外交”。

谈到经济方面的胁迫，美国长期以来对古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉挥舞“制裁大棒”，对多国随意挑起“贸易战”，滥用国家安全名义肆意打压别国高科技企业。无论是法国的阿尔斯通、日本的东芝、丰田，前苏联的航空航天业，还是现在中国电信企业等高科技产业，都是美国“经济胁迫”的受害者。

我注意到，美国国内有越来越多的人主张中美之间加强对话合作，都呼吁中美双方努力相向而行改善关系，认为一个健康、稳定、持续发展的中美关系符合中美两国人民的利益。我不知道布林肯国务卿这句话的意思，是不是认为澳大利亚的利益比美国利益更重要、更优先？如果是这样，不知道美国的政策什么时候开始从“美国优先”变成了“澳大利亚优先”？

《环球时报》记者：据媒体13日报道，日本2021年版《防卫白皮书》将首次写入“台湾局势稳定对日本安全保障和国际社会稳定十分重要的内容”，并称中国军事动向引发担忧。日方白皮书还诬称中国海警船在钓鱼岛周边活动违反国际法。中方对此有何评论？

华春莹：这段时间，日方接二连三拿中国说事，粗暴干涉中国内政，无理指责中方正常的国防建设和军事活动，对中方正当的海洋活动说三道四，渲染所谓“中国威胁”，是极其错误和不负责任的。中方对此强烈不满和坚决反对，已经向日方提出严正交涉。

我必须要强调，台湾是中国领土，台湾问题纯属中国内政，中方绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题。中国必须统一，也必然统一。

钓鱼岛及其附属岛屿是中国领土不可分割的一部分。中方在钓鱼岛海域开展巡航执法活动，是行使本国固有权力，正当合法。希望日方能端正心态，体现出对中国主权的尊重以及对维护地区和平稳定的诚意。

深圳卫视记者：近日，印度驻香港总领事呼吁中国政府干预印度抗疫物资的采购价格，并称应该保持供应链开放。中方对此有何回应？

华春莹：我们关注媒体报道的印度国内正在遭受的疫情，对印度人民遭受的境遇表示同情。中国是最早向印度提出支持和帮助的国家之一。印度发生新一轮疫情以来，中国政府一直鼓励和指导中国企业积极配合，为印方采购各类所需防疫物资提供便利。许多中国企业和民间机构，据我所知，也正在积极行动，以自己的方式向印方提供各种帮助。

据了解，中方有关主管部门已经并且正在为印方自中国多个城市运回相关物资提供通关和运输便利。中方4月已累计向印出口呼吸机和制氧机26000余台、监护仪15000多台、医药材及药品近3800吨。据了解，中方有关企业接到的印度制氧机订单已经超过7万台，正在加紧生产，争取尽快交付。此外，印方对生产疫苗的原辅料需求旺盛。今年以来，中方有关企业已向印方提供超过10吨，还有超过20吨的订单预计很快交货。

我们赞同印度驻香港总领事呼吁要保持供应链的开放和稳定，希望各方都能采取切实行动，确保全球产业链供应链的稳定和开放。任何一方都不应出于政治目的，人为切断、破坏全球供应链的开放稳定。

关于你提到的抗疫物资价格问题，这是市场行为，由供求决定。据向有关企业了解，以制氧机为例，印方需求暴涨，影响了全球供应链，中方有关企业扩大生产，但一些原料需要从欧洲进口，供给不足，导致产能受到影响。去年初疫情严峻时，中方也曾遇到类似情况。另外，印方采购商通常通过各种渠道广泛表达需求，有时通过不同渠道进行采购，可能也会导致需求被过分放大，一定程度上影响到市场秩序，推高价格。我们希望各方能够一起努力，通过国际合作确保供应链的开放和稳定。

彭博社记者：昨天，你说我的同事持有有效期一年的记者证。我的问题是，我的记者证已于4月15日到期，我没有有效期一年的记者证。昨天参加记者会的我同事的记者证已于去年10月到期。许多美国籍记者和美国媒体记者的记者证都到期了，没有获得有效期一年的记者证。你可否确认我们应该拥有有效期一年的记者证？什么时候可以得到这样的记者证？

华春莹：你刚才说你和你同事没有有效期一年的记者证？

记者：我可以给你展示下我的记者证，上个月就过期了。

华春莹：如果你的记者证上个月已经过期了，为什么你现在还可以在这儿呢？

记者：我们有一份中方开具的文件说明新记者证正在办理中。我们的旧记者证已过期。

华春莹：我可以给你解答这个问题。

昨天我跟你的同事也解释了这个问题。目前近500名外国记者在中国，他们的常驻记者证95%以上、绝大多数有效期都是一年，其中也包括美国记者。在当前疫情情况下，中方依然为外国在华记者工作和生活尽可能提供便利。

你知道美国政府是如何对待中方驻美媒体记者的。继去年3月驱逐60名中方记者之后，美方去年5月把所有持I签证的中国驻美记者的签证停留期全部压缩到不超过90天。在这种情况下，中方本应该立即对所有美国媒体记者采取对等措施，但考虑到我们需要为双方人民更好地相互沟通了解提供便利，也考虑到美国驻华媒体记者的关切，在审批期间，为了使相关记者在华正常采访报道和生活不受影响，中方善意地为美媒记者采取了临时性措施，即出具记者证延期受理证明，并协调出入境管理部门核发一定时限的居留许可。你应该能看到，你的记者证延期受理证明上清清楚楚写着“新记者证正在办理中，原记者证仍视作有效”。因此你们凭目前的居留许可和常驻记者证在中国工作、生活和报道不会受到影响。虽然相关居留许可的有效期是三个月，但到期以后都可以顺利、无障碍地延期。

请你比较一下中国记者在美国的境况，新华社和人民网两名记者去年11月提交的延期申请一直没有获批，因此他们2月开始就被迫不能再从事报道工作。其中新华社记者5月1日被迫离开美国回国。将心比心，设身处地，美国媒体记者在中国应该感到幸运，应该对中国驻美记者感到同情，也应该做出更多努力向美国政府反映真实情况。你们都是同行，应该更能理解中国驻美记者现在处于非常不确定的、非常困难的处境。

目前的安排充分体现了中方对美国媒体记者在华报道、生活需要的理解，也体现了我们的善意、诚意、宽容和耐心。但接下来怎么做完全取决于美方，球在美国政府一边。如果美方坚持对中国媒体记者采取不讲理的政治打压措施，中方将不得不正式采取对等反制。

记者：有多少美国籍记者、或为美国媒体工作的记者目前是这样的处境？

华春莹：这个问题美方应该清楚。中方为彭博社采访提供了很多便利，对不对？

可是中国媒体驻美记者每三个月就要申请一次签证。如果美方不批准的话，他们就将被迫停止工作。你觉得美国媒体希望中方立即采取对等反制吗？

要珍惜这样的机会。希望你们向美国政府如实反映情况，要求美国政府立即停止对中国媒体的政治打压。如果他们改正错误，我们当然愿意为你们提供更好的服务和便利。但是目前中方已经最大限度地展现了善意和宽容，希望美方能够珍惜。

(责编：崔越、刘慧)