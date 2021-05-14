新华社石家庄5月14日电 题：外国记者在革命圣地西柏坡体验红色旅游

新华社记者战艳、杜一方

日前，在革命圣地西柏坡，外国记者们被一批批红色旅游的队伍吸引，充满了好奇。

当穿着红军衣服的游客走过，有外国记者问：“这些是老兵吗？”当有团队齐声背诵入党誓词时，外国记者问：“他们都是党员吗？”当游客说“来西柏坡是为了学习‘两个务必’”时，外国记者追问：“‘两个务必’？什么意思？”

这些外国记者很多都能说流利汉语，在西柏坡纪念馆广场，他们刚一下车便走进旅游的人群中进行采访。

这是由国务院新闻办公室组织的境外媒体采访活动之一，旨在让境外媒体深入了解中国共产党的奋斗历程，感受中国共产党人的精神风貌。来自22家境外媒体的38名记者，赶赴陕西延安、河北西柏坡两地采访，采访活动从5月9日持续至5月12日。

吴琨是来自江西的“80后”党员，在西柏坡纪念广场，他和同事们正举着红色大旗，上面写着“江西省旅游集团80后经营管理人员‘学党史筑信仰，担使命促发展’学习培训班”。他们重温入党誓词，齐声背诵，随后与广场上的雕塑合影。

他解释说，集团组织了一批“80后”经营管理人员，到这里学习西柏坡精神，进行党性教育活动，希望能更好地做一名管理者，促进国有企业发展。

有外国记者问：“举行这样的活动有什么意义？”吴琨说：“进行初心教育，学习西柏坡精神，学习‘两个务必’。”

西柏坡是党中央解放全中国的“最后一个农村指挥所”。1948年5月至1949年3月，中共中央曾在西柏坡办公，指挥了辽沈、淮海、平津三大战役，召开了著名的七届二中全会，描绘了新中国的宏伟蓝图，向全党发出了“两个务必”的号召，即“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”。

在重建的七届二中全会会场里，游客们喜欢坐在长木凳上体验会场的气氛。中央党史和文献研究院助理研究员徐嘉向记者们分享了自己对1949年在此召开的七届二中全会的感受：

“就像一个警钟，当时会议提出了‘两个务必’，在革命即将取得胜利时，告诉全党不要因胜利而自满，要想到以后还会有更艰难的考验，要保持谦卑心态，永远做人民的公仆。一定要谦虚，一定要俯下身子做实事。另一方面就是要清正廉洁、艰苦奋斗。在我看来，‘艰苦’二字更重要。”

在平山县岗南镇李家庄村的农院里，68岁的村民谷永设用带口音的普通话向外国记者们讲述了红色旅游带来的变化。

“过去这里苦得很，全是沙坡地，天气好收成还可以，旱了就一点收入没有。现在把闲置房屋租出去做民宿，老伴经营农家乐，全家一年收入10多万元。过去一年能弄1万元就不少了，现在比以前幸福多了。”谷永设说。

一路与外国记者同行，徐嘉说：“很多外国记者对中国共产党还是很好奇的，有很强的探知欲。我很乐意跟他们交流，用他们能听懂的语言讲好中国共产党的故事。”

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