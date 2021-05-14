新华社北京5月14日电 题：被看穿的美国政客，闭嘴！

新华社记者韩冰 李蓉

美国一些政客近日又在涉疆问题上大放厥词，污称中国新疆是“户外监狱”，反复炒作“种族灭绝”“强迫劳动”等谬论，借题发挥打压中国。然而，谎言重复一千遍还是谎言，他们名为“人权”、实为“制华”的险恶用心早已被世人看穿，是时候对他们说一声“闭嘴”了。

在涉疆问题上，美国所谓政治精英出现了明显的选择性失明、失聪，更失掉了基本的道德与良知，其恶劣程度，令人骇然。

看不见基本事实——明明新疆维吾尔族人口近40多年从555万增长到1200多万，翻了一番，却偏说新疆存在“种族灭绝”；明明在新疆摘棉花工作收入高、机械化程度高，很多人争先恐后参加，却偏说存在“强迫劳动”；明明新疆的清真寺数量是整个美国的10多倍，却偏说新疆存在“宗教压迫”。

听不进理性声音——听不进中国政府对新疆发展成就全面透彻、不厌其烦的介绍，听不进美国知华人士对肆意污华、煽动对抗的不满和抵制，听不进国际有识之士对美方制谣贩谣、污华遏华的揭露和批判。总之，唯我独尊，一意孤行，在抹黑造谣的道路上越走越远。

拎不清“自己是谁”——身为美国人，非要对中国的新疆“关怀备至”，一提中国内政就摆出一副“心急如焚”的样子；面对美国国内严重的种族主义、枪支泛滥、抗疫不力、贫富悬殊等现实，却视而不见，避而不谈，成了“于我如浮云”。如此表现，让人不禁生疑：这些政客究竟是为“人权”，还是为“霸权”？是为“民主”，还是为“金主”？

美国政客们的病态表现又何止于涉疆问题。一段时间以来，只要谈及中国，信口雌黄、肆意污华在美国政界已成“标配”。不问事实和证据大搞“有罪推定”，意识形态挂帅“逢中必反”，美方一些人长期性、系统性、全方位地对华抹黑造谣，态度之疯狂、手段之粗鄙堪称前所未有。

美国一些政客总是痴迷于一种幻象：只要反复炒作涉华谎言，就能操纵民意、积毁销骨，达到扰华、制华、弱华的目的。然而，谎言终究是谎言。在世界各地，痛斥“美式谎言”的正义之声越来越多。从西欧到北欧，从东南亚到拉美，众多智库、媒体、学者纷纷以翔实研究、亲身经历，戳穿美国一些人破坏新疆稳定、打压中国发展的图谋。

奉劝一些美国政客，还是停止拙劣可笑的表演，闭上说谎成性的嘴巴吧。你们蒙蔽不了世人的眼睛，更阻止不了中国迈向更美好的未来。

(责编：崔越、杨牧)