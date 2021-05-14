新华社金边5月14日电 综述：柬埔寨各界人士说澜湄合作为东盟共同体建设注入动力

新华社记者毛鹏飞

今年是澜沧江-湄公河合作启动五周年。柬埔寨政、商、学界人士日前在接受新华社记者采访时表示，澜湄合作为中国与东盟合作以及东盟共同体建设持续注入动力，推动了区域共同发展。

澜湄合作是中国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南共商共建共享的新型次区域合作机制，自2016年3月23日启动以来发展迅速，成果显著，有力促进了流域六国经济社会发展，为各国民众带来实实在在的利益。

柬埔寨合作与和平研究所执行理事布索蒂拉高度评价澜湄国家之间在互联互通、产能发展、跨境经贸、水资源、农业发展和减贫方面的合作进展。他说：“5年来，澜湄合作项目落地成果显著。”

布索蒂拉说，澜湄合作框架下的项目得到妥善落实，将进一步提升澜湄国家的合作水平，为湄公河次区域民众带来更多红利。他表示，各方期待澜湄合作继续支持东盟共同体建设，促进区域一体化发展，推动落实联合国2030可持续发展议程。

柬埔寨国家电力公司C7电厂负责人波隆索里曾到中国参加澜湄合作机制在能源互联互通领域的培训，见证了5年来澜湄合作给柬埔寨带来的变化和为当地民众带来的好处。他说：“澜湄合作是区域多边合作的典范，为帮助东盟国家之间缩小发展差距作出了贡献。”

柬埔寨亚洲愿景研究院专家通门达维说，澜湄合作为湄公河次区域发展作出了非常重要的贡献，未来各方要进一步增强信息和投资透明度，促进文化旅游领域交流，并开展非传统安全合作。

柬埔寨国家湄公河委员会秘书长索索波建议，澜湄合作机制应继续增加对澜湄流域可持续发展的投入，并进一步加强澜湄国家之间政治、经济、技术联系和区域互联互通，以实现区域共同繁荣和可持续发展。

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