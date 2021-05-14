人民网联合国5月14日电 （记者李晓宏）由于疫情仍影响着世界各地的家庭，移民汇给家人的汇款为贫困弱势群体提供了重要的生命线。世界银行12日发布的最新《移民与汇款简报》称，2020年全球汇款流动依然保持韧性，中低收入国家汇款流入降幅为1.6%，远小于此前预测的20%。

在富裕国家生活的移民寄往其贫困祖籍国的汇款被称做无声的发展援助，这些援助可以帮助移民的家庭摆脱困境，过上相对富裕的生活。数据显示，非洲移民每年寄给家乡亲人的汇款总数达百亿美元，他们汇回家乡的钱平均可以养活三到四个人。

由于新冠肺炎疫情的影响，世界银行曾预测2020年移民的汇款将前所未有地暴跌。原因不是人们不愿汇款，而是许多移民的资质都较低，通常在餐饮业和工厂里做工，或者在旅游业、农业从事季节性工作。在许多公司因疫情被迫关闭情况下，这些移民往往是最先被解雇或面临大幅减薪的人，导致收入锐减，缺少余钱给家乡汇款。另一方面，许多移民及其亲属没有银行帐户，汇款只能通过金融服务商，而这些行业巨头收费高且设立的分支机构少，因此汇款不方便且花费高。

但结果好过预期。世界银行分析，2020年全球汇款流量依然稳定的主要驱动因素，包括财政刺激在东道国创造了好过预期的经济条件、汇款从现金转向数字和从非正规渠道转向正规渠道以及油价和汇率的周期性波动。

在全球范围内，移民给家人的汇款提供的私人援助几乎是官方发展援助的三倍。2020年官方记录的中低收入国家汇款流入达到5400亿美元，超过了外国直接投资2590亿美元和海外发展援助1790亿美元的总和。该数字仅比2019年5480亿美元的汇款总额减少80亿美元，1.6%的降幅低于2009年全球经济危机期间4.8%的流入降幅，也远低于中低收入国家的外国直接投资（FDI）流入降幅。

报告显示，2020年拉美加勒比、南亚和中东北非等地区的汇款流入出现上升，东亚太平洋、欧洲中亚和撒哈拉以南非洲等地区的汇款流入则出现下降。

报告显示，2020年四季度汇款200美元的全球平均费用仍高达6.5%，比联合国可持续发展目标规定的3%高出一倍多。南亚平均汇款费用最低，为4.9%，而撒哈拉以南非洲平均汇款费用依旧最高，为8.2%。世界银行呼吁，国际社会应进一步支持汇款基础设施建设和维持汇款流动，并努力降低汇款费用。

世界银行预计，在2021年和2022年全球增长预期进一步回弹的情况下，中低收入国家的汇款流入将在2021年增长2.6%，增至5530亿美元，2022年增长2.2%，增至5650亿美元。尽管许多高收入国家在接种疫苗方面取得了重大进展，但几个大发展中国家的感染率依然很高，汇款前景仍不确定。

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