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印度累计新冠确诊病例超2400万例

2021年05月14日18:06 | 来源：新华社
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　　新华社新德里5月14日电（记者胡晓明）印度卫生部14日公布的疫情数据显示，印度过去24小时新增新冠确诊病例343144例，累计确诊达24046809例；新增死亡4000例，累计死亡262317例。

　　印度医学研究理事会14日公布的最新数据显示，印度13日共对超过187万份样本进行了新冠病毒检测。印度政府正加紧在全国各地增加新冠检测设施。

　　俄罗斯研发的“卫星V”疫苗日前已在印度获得紧急使用许可。印度雷迪博士制药公司14日宣布，当天在印度南部城市海得拉巴，已有民众接种了第一剂“卫星V”疫苗。

　　不过，据印度媒体报道，由于新冠疫苗短缺，印度首都新德里、马哈拉施特拉邦和拉贾斯坦邦等地已关闭数百家疫苗接种中心，暂停或减少为18至44岁人群接种疫苗。印度政府还建议，由英国牛津大学与阿斯利康公司联合研发、印度血清研究所生产的Covishield疫苗两针接种间隔时间从原来的6至8周延长到12至16周。

　　印度国家转型委员会成员、国家疫苗专家组负责人维诺德·保罗在13日举行的记者会上说，印度外交部等部门一直与国外疫苗生产商保持联系，希望他们向印度出口或在印度生产新冠疫苗。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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