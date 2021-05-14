新华社马普托5月14日电（记者聂祖国）为海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”13日在莫桑比克首都马普托正式启动，当天有300人接种中国国药新冠疫苗。

中国驻莫桑比克大使王贺军在设于中国路桥马普托大桥项目部营地的接种点参加启动仪式。他说，新冠疫情全球肆虐，中国政府一直牵挂海外同胞生命安全和身体健康。“春苗行动”成功在莫落地，是中莫两国友好情谊和国际抗疫合作的成功标志。在落实“春苗行动”过程中，中国使馆得到了国内和莫政府有关部门的大力支持。中国商会、侨团和中资企业周密安排，援莫医疗队认真筹备，志愿者甘于奉献，体现了在莫机构和侨胞的团结一心和责任担当。

王贺军说，驻莫使馆将努力确保所有符合接种条件的在莫中国公民安全、有序、稳妥实现接种，希望大家在完成接种后继续做好疫情防护，实现防疫和生产经营两手抓、两不误，同时坚持履行社会责任，为构建更加紧密的中莫、中非命运共同体做出更大贡献。

现场接种疫苗的旅莫侨胞感谢祖国对海外中国公民的关爱，表示将继续遵守当地防疫规定，做好防护，以实际行动为中莫友谊多做贡献。

截至5月13日，莫桑比克累计确诊新冠病例70313例，累计死亡病例826例，累计治愈病例68314例。

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