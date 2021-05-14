新华社北京5月14日电 题：听听盼加强合作的美企心声

新华社记者曹筱凡

中国美国商会日前发布《美国在华企业白皮书》，从增长潜力、盈利潜力、生产能力、营商环境等维度对中国市场给予积极评价。这份白皮书道出美国在华企业的心声，揭示中美经贸合作互利共赢的本质，体现了美国政府煽动“脱钩”“断链”不得民心，加强合作才是人心所向。

白皮书显示美企看好中国市场的信心。美国在华企业认为，中国是世界上规模最大和发展速度最快的市场之一，美国商会会员企业普遍看好中国市场增长潜力和盈利潜力，75%的在华美国企业对中国未来两年的经济复苏持乐观态度。

白皮书指出，中国在疫情防控方面的成功，对确保美国在华企业2020年二季度基本恢复正常运营发挥了重要作用。今年一季度，中国经济以18.3%的增速强劲复苏。每分钟，平均6500万元货物出入国门；每一天，超过110家外商投资企业落户中国。中国经济的亮眼表现成为在华美企的重要信心来源。

白皮书显示美企扎根中国市场的决心。85%的在华美国企业表示不打算将其生产或采购移出中国，三分之二的美企表示计划2021年增加在中国的投资。

产业配套能力强大、基础设施完善、物流网络高效……诸多因素已吸引埃克森美孚、特斯拉、高通、通用电气、沃尔玛等龙头美企加力深耕中国市场。白皮书显示，美国企业普遍对中国的营商环境持积极态度，有半数企业表示中国投资环境正在改善。

白皮书还显示美企对改善美中经贸关系的期待之心。近半数美国在华企业希望美国政府不要再对中国采取咄咄逼人的行动；希望美国政府在确定技术出口管制范围前，征求美国和中国公司的意见；希望支持和加强现有的多边贸易体制，避免保护主义倾向。

这充分说明，美国政府滥用国家力量煽动“脱钩”“断链”，甚至挑起冲突、对抗，不仅损害他国企业的利益，也损害了美国企业的利益。

顺应时代大潮、拥抱开放合作才能为全球发展注入正能量，才是有利于发展的正确选择。美国政府应当好好倾听美企的心声！

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