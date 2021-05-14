新华社曼谷5月14日电通讯：泰国加速推进新冠疫苗接种

任芊

“我相信接种疫苗之后不仅能更好地保护自己，也是对他人负责。”58岁的曼谷市民娜普迪接受记者采访时说。娜普迪是泰国朱拉隆功大学附属中学的女教师，13日与同事来到朱拉隆功大学附近的疫苗接种中心，成为曼谷首批接种新冠疫苗的教师之一。

今年4月初开始的第三波新冠疫情来势汹汹，泰国医疗系统承受巨大压力，包括首都曼谷在内的医院病床一床难求。在连续开设多家方舱医院的同时，泰国政府着力推进疫苗接种，以期实现社区群体免疫、有效遏制疫情扩散。

自5月12日起，曼谷市政府联合多家私营机构计划在市内陆续开放14所非医院疫苗接种中心，优先为高风险群体接种新冠疫苗，并计划从6月起为普通民众接种。

位于朱拉隆功大学附近的疫苗接种中心13日试运营当天为100余人接种了新冠疫苗。该接种中心负责人、朱拉隆功大学副校长纳林对记者说，开设这个中心是加速曼谷市接种工作的一部分，现在优先给教师、邮局和公交系统工作人员等接触新冠病毒风险较高的人群接种。这所接种中心计划每天为1000至1500人接种，人手充足时可实现每天为2000人接种。他说，为高风险群体优先接种，有利于推进整体疫苗接种进程，以响应政府即将在全国开展大规模接种的计划。

据泰国政府发布的数据，截至5月13日，泰国累计接种新冠疫苗204万剂，自今年3月起实施的接种计划因新冠疫苗数量不足等原因而推进缓慢。但泰国政府日前宣布，其本土生产的阿斯利康疫苗将在本月底开始分批交付，全国接种计划有望加速实施。

13日自愿前来接种疫苗的娜普迪说，虽然现在泰国的新冠疫苗整体接种速度相对较慢，但随着本国生产和进口的多种疫苗陆续运抵接种点，相信有机会接种的民众会越来越多，疫情也会随之得到控制。她说：“我是一名教师，自己安全了才能让学生家长们放心，才能保证学生健康和教学过程安全。”

泰国总理巴育12日在曼谷视察另一所疫苗接种中心时表示，政府已将新冠疫苗接种计划列入国家议程，这意味着加速疫苗接种是泰国当前首要任务之一。他介绍说，从6月份开始的大规模疫苗接种，将先以60岁以上老人和慢性病患者为主，随后为其他年龄段的民众接种。

巴育说：“政府的目标非常清晰，就是尽快、全面地为所有泰国民众接种新冠疫苗，现在有很多社区发生聚集感染，我们正加紧在这些社区接种疫苗。”他表示，曼谷的14所非医院疫苗接种中心将在本月23日前全部开放，随后中心将增至25所，同时政府也在其他地区推广接种，以尽早覆盖全国各地。

“希望有尽可能多的民众报名接种，疫苗普及速度越快，经济恢复的速度就越快，”巴育说，“我们要合作，要和时间赛跑，相信泰国一定会尽快好起来。”

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