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驻美使馆：中国愿做国际减贫事业的倡导者、推动者和贡献者

2021年05月14日15:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿5月14日电 （记者张梦旭）中国驻美国大使馆13日在华盛顿举行了《人类减贫的中国实践》视频座谈会。中国驻美大使馆公使徐学渊在座谈会上发言表示，贫困是人类社会的顽疾，是全世界面临的共同挑战，也是中国这个人口大国长期饱受困扰的问题。中国在减贫实践中探索形成的中国特色减贫道路、理论为各国减贫提升了信心，提供了参考和借鉴。

徐学渊向出席座谈会的美国侨学界代表介绍说，不久前中国政府发表《人类减贫的中国实践》白皮书，目的是为了记录中国消除绝对贫困的伟大历程，介绍人类减贫的中国探索和实践，分享中国扶贫的经验做法。在国际减贫合作方面，中国在亚洲、非洲、南太、拉美等多个地区开展基础设施建设和农业、医疗等技术合作援助项目，建设农业合作示范区，推动落实无偿援助、优惠贷款等举措，帮助受援国当地民众摆脱贫困。

徐学渊介绍称，中国积极开展国际减贫交流合作，支持广大发展中国家减贫发展。中国向多个国家和国际组织提供多种形式的援助，减免有关国家债务，为广大发展中国家落实千年发展目标提供帮助。以中国发起共建“一带一路”倡议为例，共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

徐学渊表示，中国愿继续参与国际减贫合作，做国际减贫事业的倡导者、推动者和贡献者，与各国互学互鉴，互帮互助，携手共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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