王四新

近日，据英国《卫报》网站报道，美国社交媒体巨头脸书的监督委员会宣布，将继续维持美国前总统特朗普脸书账号的封禁状态。这对有意在四年后“东山再起”的特朗普而言，又是一记重击。此前，推特、谷歌、苹果、YouTube等十几家主流平台在美总统权力交接期间对特朗普实行了封禁。推特方面甚至多次表示，即使四年后特朗普再次参选、甚至是再次当选，推特都不会再让他使用。此次，脸书继续维持封禁的决定，几乎彻底让特朗普“失声”。向来标榜“言论自由”的美国，在此事上却充当了言论自由的刽子手。

众所周知，号称“推特治国”的特朗普是社交媒体平台的重度使用者，他在脸书和推特分别有8千多万和3千多万粉丝。借助社交媒体平台，特朗普实现了其政治主张和美国民众之间的“直销”，避免了由美国精英们，尤其是与他处处作对的民主党精英们控制的主流媒体的曲解和篡改。甚至可以说，社交媒体账号是特朗普最大的政治资产，也是特朗普的最爱。

接连遭到推特、脸书等社交媒体平台的“封杀”，意味着特朗普苦心经营了数年的所有政治资产一夜归零，更让其执意要让“美国再次伟大”的政治抱负基本划上了句号。特朗普并不愿意轻易放弃仍然在等着他“王者归来”的7千多万选票支持者。在不能利用社交媒体直接发声的情况下，这位执意要与美国人民打成一片的前总统，希望通过在自建社交平台发表观点，再由粉丝将内容搬运到社交媒体上的方法来间接发声。然而，这条路也走不通。推特在自动识别出与特朗普有关的内容后，会将其当作“问题内容”予以“驱离”。

特朗普在任期间，确实通过社交媒体，尤其是推特发布了大量有争议的内容，包括在竞选结束后以多次宣称“选举结果被民主党窃取”，并进而对支持者发出了进军华盛顿、重新夺回白宫之类的煽动性暴力言论，这是民主党精英们掌控的社交媒体集体对特朗普形成“封杀”共识的主要借口。

如果特朗普在位，尤其是在权力交接期间封禁他的账号还有情可愿的话，在特朗普退位之后，仍然这样对待一位70多岁的老人，是极为残忍，且极不人道的。退位之后的特朗普已经收敛了很多，即使他还像在位期间那样信口雌黄，也不可能产生同样的传播效果。美国的主流媒体和主要社交媒体之所以形成“封杀”特朗普的共识，除了特朗普的治国理念严重伤害到他们的利益之外，还有一个重要原因，民主党精英们希望通过“封杀”特朗普以彻底结束他的政治生命，防止特朗普在下一次选举中“东山再起”。

尽管这一行为不太符合美国宪法第一修正案的精神，即保护每个美国公民享有言论自由的权利的精神。在现实利益面前，美国自诩的“言论自由”完全是个一戳就破的美丽泡沫。美国社交媒体背后的资本力量，打着维护所谓美国价值观之需要，将国家的宪法第一修正案承认和保护的言论自由扔到了到垃圾堆里。特朗普谋求继续为美国人民服务的念想，只能化为泡影。正如他所说，这是美国的“耻辱和尴尬”。

（作者系中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长、教授）

(责编：刘叶婷、常红)