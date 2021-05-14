人民网东京5月14日电 （孙璐、李沐航）伴随疫情之下家庭开支的减少，日本民众个人持有现金的“衣柜存款”（将现金存放在家里）呈现持续增长趋势。3月，日本央行公布了2020年10至12月资金循环统计，数据显示日本个人持有的现金量首次突破100万亿日元（约合人民币6万亿元），达到历史最高值。针对这一现象，日本第一生命经济研究所首席经济学家永滨利广认为：“现在人们不是没钱花，而是花不了钱。”

永滨利广表示，虽然人们想在餐饮等服务业上进行消费，但在目前疫情大环境下，伴随服务业店铺缩减营业时间以及居家办公等措施的实施，钱很难花出去。

现金为何不存银行而放在家里呢？人民网从几位60-70多岁的日本民众处了解到，他们普遍认为银行的利息过低基本可以忽略，还不如将现金放在家里反而觉得更踏实。而对于“衣柜存款”，日本年轻人也有着自己的看法。一位30多岁的日本男性表示，存钱是属于“防卫”行为，以便在“不时之需”时可以有钱救急。以前，日本农村地区住户或私有经营者多将现金放在家里。而现在，“衣柜存款”的群体则不再有明显的区域划分。

人民网了解到，由于日本银行存款的利息几乎为零，相较于把钱放在家里，日本上班族或年轻家庭除到银行定期存钱外，也会通过加入相关保险，进一步保障自身未来的利益。一位30岁的日本女性向人民网表示，夫妻两人努力工作的存款会考虑集中存在银行或进行投资，并不会采取“衣柜存款”方式。她谈到，日本本身是多地震地区，如果在家存钱，发生自然灾害的时候，放在家里的现金反而增加了一定的流失风险性。但为了预防突发灾害，家里会备有少额现金。除了在银行存款外，夫妻俩目前正在考虑通过网上银行进行一些投资。

哪些人会习惯于采用“衣柜存款”方式？一位60多岁的日本男性表示，他了解到目前“衣柜存款”人群多集中于高龄者，尤其是女性高龄者，因此很多诈骗集团都将目标瞄向了老年女性群体。由于老人不习惯ATM的操作以及电子货币的使用，这也造成了老年人保持着长年在家储备现金，以便随时使用的习惯。此外，和中国先进的技术相比，日本存在明显不足，特别是个人信息的有效保护上负面问题不断，也让包括年轻人在内的许多民众，对一些线上支付存在不安感，从而导致很多人、尤其是老年人，更加依赖于储备现金了。

永滨利广也指出了“衣柜存款”的缺点，那就是在除了完全没有利息以及分红外，当遇到灾害、盗窃时，对家庭而言就只有损失而无法得到任何赔偿。他认为，目前日本民众在家里的现金不断增加，反映出了社会中货币的有效使用率越来越低，这也是造成日本经济持续低迷的因素之一。

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