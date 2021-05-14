新华社北京5月14日电 题：“涨”声阵阵 全球通胀潮涌升力几何

新华社记者王嘉伟

美国劳工部最新数据显示，4月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.8%，远超预期，加剧外界对美国乃至全球面临通胀压力的担忧。分析人士认为，新冠疫情背景下，发达经济体“大水漫灌”政策、经济复苏预期及供需失衡等因素共振，造成通胀预期不断强化，正对新兴经济体乃至世界经济复苏造成不可忽视的影响。

今年以来，国际大宗商品价格持续走高。玉米、大豆的期货价格年内涨幅分别超50%和20%。截至今年第一季度，联合国粮食及农业组织发布的食品价格指数已连续10个月上涨，为2014年以来最高水平。此外，近期铁矿石与铜价也在高位不断攀升，国际木材期货价格从去年6月前后开始急剧上涨，当前价格是去年春天时的三倍多。

各类原材料和大宗商品价格持续上涨，给企业生产带来更大成本压力，促使可口可乐、百威、宝洁等企业决定产品涨价，通胀压力进一步传导。

在不少分析人士看来，以美国为首的发达经济体为应对疫情冲击而采取大规模宽松货币政策及财政刺激政策，是通胀的重要驱动力。自去年3月疫情在美暴发以来，美国国会已累计出台总额逾5万亿美元的经济刺激举措，加之美国联邦储备委员会的“无上限”量化宽松政策，全球流动性严重过剩，推动以美元定价的商品价格“水涨船高”。

美国前财政部长、哈佛大学经济学教授劳伦斯·萨默斯曾表示，当前美国财政、货币政策两大因素共振可能带来“这一代人”都从未见过的通胀压力。

同时，经济复苏预期强化导致需求增加，也是通胀上升的原因之一。得益于疫苗接种，部分发达经济体疫情趋于缓和，居民消费迅速反弹，各类商品需求旺盛。加拿大道明证券公司大宗商品策略主管巴特·梅莱克说：“全球经济强国复苏情况下，到处都在释放大宗商品需求信号。”

相比之下，处于全球商品供给端的部分新兴经济体情况不乐观：疫情反弹严重拖累复工复产进程，能源开采迟缓、原材料出口下降、工业生产部门产能低迷，难以满足日益回升的国际市场需求。供需进一步失衡，放大了世界经济复苏过程中的通胀压力。

对于通胀压力何时缓解，各方看法不一。美联储官员多次强调今年通胀回升只是“暂时”现象，但金融市场并不买账。一些市场分析人士认为支撑通胀预期的基本面仍在，全球通胀趋势短期难以逆转。资深新兴市场投资者马克·默比乌斯表示，本轮通胀的持续性不可低估。

彭博社报道，如果当前通胀的直接驱动力是大宗商品价格飙升，那么通胀缓解的前景将取决于大宗商品涨势持续时间。如果参照2009年世界经济复苏路径，这种涨势可能持续两年。

不少专家还认为，大宗商品价格持续上涨将给新兴经济体带来输入性通胀，如粮价上涨会增加家庭食品开支压力等。同时，通胀上行加大金融市场调整压力，可能迫使部分新兴经济体提高基准利率，以应对资本外流压力。

今年第一季度，乌克兰、巴西、土耳其和俄罗斯等新兴经济体接连加息。三井住友银行日兴证券公司首席经济师丸山义正认为，这些经济体加息的考量并非经济好转，而是应对通胀加剧。

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