新华社北京5月14日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，巴勒斯坦加沙地带武装与以色列爆发严重冲突，且冲突持续升级，目前已造成上百人死亡。冲突引发国际社会严重关切。

以色列总理内塔尼亚胡13日表示，以色列将继续对加沙地带进行军事打击。据以媒体报道，以色列步兵和装甲部队正在加沙地带边境集结，以军承担地面作战主要任务的南部军区已完成各项准备。此外，以色列紧急征召1.6万名预备役人员，以协助野战部队作战。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅13日晚警告说，以色列军队不要在加沙地带发动任何地面行动，否则将面临“残酷的教训”。

自斋月以来，巴以双方多次发生冲突。巴勒斯坦民众与以色列警察5月10日再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突。此后冲突持续升级。

据媒体报道，截至目前，加沙地带武装人员向以色列发射约2000枚火箭弹，造成以方至少8人死亡、100多人受伤；另据加沙地带卫生部门消息，以军空袭和炮击加沙地带武装组织750多个目标，造成巴方115人死亡、约600人受伤。一些国际航空公司出于安全考虑，已决定取消一些涉冲突地区的国际航班。

巴以冲突升级引发国际社会严重关切。联合国秘书长古特雷斯呼吁巴以双方立即停止冲突，联合国安理会将于16日举行公开会讨论巴以冲突。

中国常驻联合国代表张军表示中方对当前巴勒斯坦形势深表关切，强烈谴责针对平民的暴力。

美国总统拜登12日与内塔尼亚胡通话讨论巴以冲突，拜登表示美国支持以色列的自卫权，同时支持局势恢复平静。拜登在白宫接受媒体提问时表示希望巴以冲突能尽早结束。

俄罗斯外交部13日说，俄外长同埃及外长当天就巴以局势交换意见，承诺一道努力，推动冲突双方直接谈判。

法国总统府13日发布新闻公报说，总统马克龙表示巴以双方迫切需要恢复和平，果断重启谈判，并建立公正持久的和平。（参与记者：熊思浩、尚昊、刘品然、尚绪谦、徐永春）

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